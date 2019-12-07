سيف المنصوري: استقالة بن غليطة ليست حلاً لمشاكل الكرة الإماراتية

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد سيف ماجد المنصوري عضو شركة كرة القدم بنادي الظفرة، أن استقالة مروان بن غليطة ليست حلاً للمشاكل التي تعاني منها كرة الإمارات ولكن يجب أن تكون البداية ونقطة التحول لتصحيح الأخطاء ودعم الإيجابيات للوصول إلى الغايات.

وقال: إن الاستقالة تعكس إحساس مروان بن غليطة بالمسؤولية وثقافة الانسحاب عند عدم التوفيق التي يجب أن تتوفر في كافة الاتحادات وحتى الأندية، ذاكراً أن وجود رد فعل قوي بشكل عام على نتائج المنتخب السابقة أيضاً يمثل نقطة إيجابية لأنه يعكس اهتمام الجميع بالمنتخب والروح الوطنية.

مسؤولية

وأشار المنصوري إلى أن الجميع شركاء في المسؤولية من اتحاد وإدارات أندية ولاعبين وجماهير وإعلام، وأضاف: يجب أن يؤدي كل شخص دوره حسب موقعه حتى نتمكن من تحقيق النجاح في مختلف المنافسات الخارجية، تغيير الأسماء لابد أن يتبعه تغيير في المفاهيم وصحوة كروية تلبي كافة الطموحات والأحلام التي نحلم بها.

وأكد عضو شركة كرة القدم بنادي الظفرة أهمية الاستفادة من الفترة الحالية في تأسيس بناء قوي ومتين لمستقبل الكرة عن طريق وضع إستراتيجية واضحة متوسطة المدى تركز على الاستفادة من المرسوم الرئاسي لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بما يخص أبناء المواطنات والمقيمين ومواليد الدولة والاستفادة منهم بصورة إيجابية وتفعيل دور قطاع الناشئين والأكاديميات بالأندية والأكاديمية الخاصة وفق خطة واضحة يعمل الجميع على تنفيذها.