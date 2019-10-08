«المنتخبات» تضرب بيد من حديد على مخالفي اللوائح

المصدر: دبي-العوضي النمر

أحالت لجنة المنتخبات الوطنية في اتحاد الكرة، ماجد سرور لاعب الشارقة، إلى لجنة الانضباط، لمخالفته تعليمات الجهازين الفني والإداري وعدم التقيد بها، وتم استبعاد اللاعب من معسكر المنتخب الأول الحالي في دبي، استعداداً لمواجهتي إندونيسيا وتايلاند، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بسبب مخالفة اللاعب لتعليمات الجهاز الفني والإداري للمنتخب، وعدم التقيد بها.

وحولت لجنة المنتخبات، ثنائي المنتخب الأولمبي عبد العزيز الكعبي ومحمد جمعة «بيليه»، لاعبي شباب الأهلي إلى «الانضباط»، لعدم انضمامهما لبعثة المنتخب الأولمبي التي غادرت إلى معسكر سنغافورة، وتعقد لجنة الانضباط جلستها غداً لاتخاذ العقوبات حسب لوائح عقوبات المنتخبات.

وتأتي تلك الخطوة الجريئة، التي تتسم بالشفافية من لجنة المنتخبات والقائمين عليها، بهدف فرض الانضباط على لاعبي المنتخبات، والضرب بيد من حديد على يد كل من يخالف النظم واللوائح والتعليمات.

من جهة أخرى، ضم الجهاز الفني للمنتخب الأول، بقيادة فان مارفيك، شاهين عبد الرحمن مدافع الشارقة، وإسماعيل الحمادي لاعب شباب الأهلي، إلى قائمة «الأبيض»، وشارك اللاعبان أمس في تدريبات المنتخب، استعداداً لمواجهة إندونيسيا بعد غد. ويؤدي منتخبنا مرانه الرئيس اليوم، ويتحدد في ضوئه ملامح التشكيلة التي سيخوض بها مباراته مع إندونيسيا.

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