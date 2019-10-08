الحسن صالح: هدفنا إسعاد الجماهير

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أشار الحسن صالح لاعب منتخبنا الوطني إلى أن الروح المعنوية للاعبين عالية، وأن عزيمة الجميع لتحقيق الفوز على إندونيسيا كبيرة، وقال: هدفنا إسعاد الجماهير، بالفوز وحصد النقاط الثلاث، بجانب تقديم مباراة جيدة والظهور بمستوى مميز ونسعى لاستمرار في تحقيق الانتصارات بعد أن نجحنا في العودة بالعلامة الكاملة من اللقاء الأول أمام ماليزيا، والبدايات مهمة في مثل هذه التصفيات، لأنها تزيد ثقة اللاعبين بأنفسهم، وتدفعهم لبذل مزيد من الجهد للوصول إلى الهدف المنشود.

جهد

وأضاف: شرف لي كوني لاعباً أن أتواجد في قائمة المنتخب، وأحرص على تقديم أقصى جهد مع زملائي اللاعبين من أجل تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير، وأكد الحسن صالح أهمية المباراة المقبلة أمام إندونيسيا في التصفيات المشتركة، مشدداً على ضرورة تحقيق الفوز والحصول على النقــــــاط الثلاث، ونوه بأن المواجهة لن تكون سهلة وتحتاج إلى تضافر الجهود من جميع الأطراف، حتى يستطيع المنتخب التفوق على منافسه ومواصلة انتصاراته التي بدأها بالفوز على المنتخب الماليزي بأرضه ووسط جمهوره في المباراة الأولى.