مارفيك يجهّز «الخلطة السحرية» للقاء إندونيسيا

المصدر: دبي- العوضي النمر

رفع منتخبنا الوطني لكرة القدم درجة الاستعداد للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الإندونيسي المقرر بعد غد باستاد آل مكتوم، في ثاني مواجهات «الأبيض» بالمجموعة السابعة في إطار التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، ويؤدي منتخبنا مرانه الأساسي اليوم تحت قيادة المدرب الهولندي فان مارفيك وجهازه المساعد، بعد أن أدى تدريباته خلال الأيام الماضية على الملعب الفرعي باستاد نادي الوصل.

ويسعى مارفيك لتجهيز «الخلطة السحرية» لمواجهة إندونيسيا بالإعتماد على المواهب الشابة مع دعم أصحاب الخبرة، ووضح من خلال التدريبات جاهزية اللاعبين البدنية والفنية للمباراة، إضافة للروح المعنوية العالية التي يتمتع بها اللاعبون، وتصميمهم على تقديم أداء جيد يتوج بتحقيق الفوز خلال المباراة، التي تعتبر في غاية الأهمية لـ «الأبيض» الذي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في ثاني محطات مشواره بالتصفيات، تعزز من فرص تصدره المجموعة السابعة.

تركيز

وأكد الجهاز الفني بقيادة فان مارفيك للاعبين أهمية استغلال الفرص أمام مرمى المنافس، وعدم الاستهانة به رغم تلقيه خسارتين في الجولتين الماضيتين، وتعتمد خطة اللعب في المقام الأول على تعزيز الشق الهجومي، من خلال التركيز على تعزيز الأداء في وسط الملعب، الذي سيتكون من علي سالمين واحمد برمان وأمامهما الثلاثي علي صالح وجاسم يعقوب وخليل إبراهيم الذي ظهر بمستوى طيب خلال مباراة ماليزيا، وستتحدد خلال تقسيمة اليوم موقف مشاركة «عموري» من بداية المباراة أو من مقعد البدلاء، وفق جاهزيته البدنية.

ثبات التشكيلة

ويسعى مارفيك إلى تثبيت تشكيلة الفريق مع منح اللاعبين الشباب فرصة اللعب كما حدث خلال المباراة الأولى أمام ماليزيا، ومن المتوقع أن يواصل خالد عيسى الدفاع عن عرين المنتخب، فيما يشارك محمد برغش ومحمد العطاس وخليفة الحمادي في خط الدفاع وينضم إليهم الحسن صالح الذي سينال الفرصة بديلاً عن وليد عباس الذي يواصل علاجه من الإصابة الطفيفة التي لحقت به خلال مباراة فريقه شباب الأهلي وأجرى أشعة أظهرت حاجته إلى بعض الراحة، لذلك غاب عن التدريبات الماضية.

وسيقوم الجهاز الفني خلال محاضرة فيديو للاعبين بشرح الجوانب الفنية للمنتخب الاندونيسي وطريقة وأسلوب لعبه في المباراتين الماضيتين كما سيتم عقد جلسات خاصة مع عدد من نجوم المنتخب، ومطالبتهم بأداء أدوار تكتيكية خلال المباراة تعزز فرص الفوز.

الاجتماع الفني

يُعقد صباح غد في استاد آل مكتوم الاجتماع الفني للمباراة بحضور مسؤولي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ومراقب المباراة وممثلي المنتخبين، حيث سيتم تسليم القائمة النهائية لكل منتخب وتضم 23 لاعباً حسب لائحة التصفيات إلى جانب اعتماد ألوان قمصان المنتخبين في المباراة ومناقشة بعض الجوانب الفنية الخاصة بالتصفيات.

ويعقب الاجتماع الفني إقامة المؤتمر الصحافي في قاعة المؤتمرات بالإستاد بحضور مدرب كل منتخب بالإضافة إلى أحد اللاعبين وذلك للحديث عن آخر الاستعدادات الفنية الخاصة بالمباراة.

تحكيم

يصل اليوم طاقم تحكيم مباراة منتخبنا مع إندونيسيا، بقيادة الدولي الأردني أدهم المخادمة ويعاونه أحمد مؤنس ومحمد بكار، بجانب أحمد يعقوب الحكم الرابع،ولام شي هو من هونغ كونغ، مقيم الحكام،واسلاموف دافلاميند مراقب المباراة.

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