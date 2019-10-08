محمد بن هزام: الحضور الجماهيري يعزز فرص الفوز

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أكد محمد بن هزام أمين عام اتحاد الكرة أن الاتحاد حريص على توفير كل ما يلزم، من أجل ضمان حضور جماهيري مكثف يدعم مسيرة «الأبيض»، ويعزز من فرص فوزه على إندونيسيا في ثاني محطات الفريق بالتصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، وقال: الحضور الجماهيري يعزز فرص الفوز، وإنني على ثقة بأن الجماهير سوف تؤازر المنتخب خلال اللقاء بقوة خاصة أنه أول لقاء للأبيض على ملعبه في التصفيات الحالية، وأول لقاء يقام في الدولة بعد نهائيات كأس آسيا، وتم خلال الفترة الماضية عقد أكثر من اجتماع تنسيقي مع روابط المشجعين، من أجل التنسيق معهم لتحفيز الجماهير على حضور المباراة وتشجيع اللاعبين، خاصة أن المنتخب يضم العديد من العناصر الشابة، التي تحتاج إلى دعم وتشجيع من أجل ترسيخ أقدامها بصفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة.

أدوات التشجيع

وأضاف محمد بن هزام، اتحاد الكرة سيقوم بتوفير مياه وتوزيعها علي الجماهير عند بوابات دخول الاستاد، كما سيتم توفير شالات تحمل اسم وعلم الدولة، والعديد من أدوات التشجيع التي من شأنها أن تسهل من مهمة جماهيرنا التي ستحرص علي حضور المباراة، وتم الاتفاق مع عدد من الأندية علي توفير حافلات لنقل مشجعي مختلف أندية الدولة إلى استاد آل مكتوم، لتسهيل عملية الانتقال بجانب العودة بعد انتهاء المباراة، وأتوجه بالشكر إلى إدارات الأندية وروابط المشجعين، الذين يبدون تعاونهم التام لتأمين الحضور الجماهيري لدعم منتخبنا.

متطوعون

وأشار بن هزام إلى أن اتحاد الكرة أعد مجموعة من المتطوعين لتسهيل مهمة دخول الجماهير للمباريات، وتعريف الجماهير بأماكن جلوسهم في المدرجات، وأبدى أمين عام اتحاد الكرة سعادته بالإقبال الجماهيري بحجز التذاكر إلكترونياً، وقال: هذا الأمر ليس بمستغرب على جماهيرنا التي تحرص على دائماً على تشجيع المنتخب في كل البطولات.