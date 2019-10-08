وليد عباس: الثقة كبيرة في جيل الشباب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد وليد عباس لاعب منتخبنا الوطني، أن الثقة كبيرة في جيل اللاعبين الشباب، الذين ينالون فرصة اللعب بصفوف المنتخب خلال الآونة الأخيرة، وقال: الشباب، وبدعم من جيل الخبرة، سوف يحققون طموح الجماهير باجتياز التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

وقال: إنني فخور بالوجود مع المنتخب خلال تلك الفترة، وبالوجود مع هذا الجيل من المواهب، من أجل دعم خطواتهم، وزيادة ثقتهم بأنفسهم، وتحقيق الطموحات المرجوة خلال المرحلة المقبلة.

واعتبر وليد عباس أن حضور الجماهير وتشجيعها للنجوم الشابة بصفوف «الأبيض»، يعد من العوامل المهمة التي تسهم في رفع معنويات اللاعبين، والتي يُمكن أن تُرجح كفة المنتخب على ضيفه، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة القصوى من عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز الثاني في التصفيات، متمنياً أن يحالفهم التوفيق لتحقيق تطلعات جماهير كرة القدم الإماراتية، التي تعلق آمالاً عريضة على المنتخب.

وتمنى وليد عباس تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة إندونيسيا بعد غد، التي تعد الأولى لمنتخبنا على أرضه، مشيراً إلى أن الجولة الحالية تُمثل أهمية كبيرة للمنتخب، الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد ثلاث نقاط، وقال: حصد 3 نقاط سيعزز حظوظ «الأبيض» أكثر في تصدر المجموعة، والمضي قُدماً في طريق التأهل إلى نهائيات كأس آسيا والمونديال.