4 مواجهات تحدّد ملامح القمة والأمان

المصدر: دبي- العوضي النمر

تشهد الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي إقامة 4 مواجهات قوية، تحدد إلى حد ما ملامح صراع القمة والأمان المبكر، حيث يحل شباب الأهلي المتصدر برصيد 6 نقاط ضيفاً على الجزيرة السابع برصيد 3 نقاط، ويستضيف الشارقة صاحب الترتيب الثاني برصيد 6 نقاط الزعيم العيناوي الثالث برصيد 6 نقاط.

ويلتقي العميد النصراوي الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد نقطة واحدة مع الظفرة، صاحب المركز الثالث عشر، والذي يملك الرصيد نفسه ويتأخر بفارق الأهداف عن النصر، فيما يواجه حتا صاحب المركز التاسع برصيد نقطة واحدة اتحاد كلباء صاحب المركز الرابع عشر «الأخير» الذي يبحث عن نقطته الأولى هذا الموسم في دوري الخليج العربي.

وتختتم الجولة الثالثة غداً بثلاثة لقاءات، حيث يتقابل الفجيرة مع خورفكان وعجمان مع الوصل وبني ياس مع الوحدة. أهم ما يلفت الأنظار خلال هذه الجولة هو سعي الفرق لفك الارتباط في المنافسة على المراكز، حيث ستكون ضربة البداية على ملعب آل مكتوم.

حيث يستضيف النصر الذي أقال مدربه كايو بعد الخسارة الثلاثية من عجمان واستعان بالهولندي فيرسلاين، الظفرة الساعي إلى تحسين صورته، ويسعى العميد للخروج من عنق الزجاجة وتحقيق الفوز الأول ومصالحة جماهيره بأداء قوي ونتيجة إيجابية.

أما الجزيرة الذي خسر أمام الوحدة في ديربي العاصمة فيدرك أن مواجهته مع شباب الأهلي متصدر المسابقة صعبة، لأن كليهما يسعى إلى تحقيق الفوز، الجزيرة لتحسين صورته واستعادة الانتصارات، وشباب الأهلي إلى مواصلة العروض المتميزة وتحقيق الفوز، ولكن الانتصار لكليهما لن يأتي على طبق من ذهب، بل بجهد كبير وتركيز عالٍ وحسن استغلال للفرص.

وتتجه كل الأنظار صوت استاد الشارقة، حيث يستضيف الشارقة منافسه الزعيم العيناوي في واحدة من أكثر مباريات الجولة نجومية وجماهيرية، والفريقان يسعيان لتحقيق الفوز وفك الارتباط في المراكز، ولا تقل مباراة حتا مع كلباء أهمية عن اللقاءات الأخرى.

حيث يأمل حتا في تحقيق فوزه الأول، خاصة أنه يلعب على أرضه ووسط جماهيره، فيما يطمح كلباء الذي أقال مدربه الإيطالي فيفياني، إلى وضع أول نقاط في حسابه، حتى يخرج اللاعبون من الضغوط التي يتعرضون لها.

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