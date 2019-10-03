«فخر» و«فرسان».. تحدّي الكبار

المصدر: أبوظبي- محمد محسن، دبي- إيهاب زهدي

تترقب الجماهير واحدة من أقوى مباريات الدوري للجولة 3 ، وتجمع الجزيرة «فخر أبوظبي» وشباب الأهلي «فرسان دبي» في السادسة والنصف من مساء اليوم على ستاد محمد بن زايد.

تكتسب المباراة أهميتها نظراً لجماهيرية وقوة الفريقين الكبيرين ، والصراع على حصد النقاط الثلاث في ظل إعلانهما المنافسة على لقب الدوري.

حيث إن كل نقطة مفيدة للفرق المنافسة، حتى وإن كانت في بداية الموسم، ربما تكون المواجهة بمثابة «عاصفة التغيير» بالنسبة لنادي الجزيرة.

حيث يتوقع في حال الإخفاق رحيل الهولندي يورغن استريبل مدرب الفريق ، الذي واجه انتقادات قوية بعد خسارة الفريق من الوحدة ، ليتراجع إلى المركز السابع بـ 3 نقاط، بالرغم من النجوم المنضمين إلى الفريق، أما شباب الأهلي فإنه يغرد بالصدارة بالعلامة الكاملة «6» نقاط. ويسعى للحفاظ على القمة من خلال حصد النقاط وتحقيق نتائج إيجابية على المنافسين.

ويدخل شباب الأهلي المتصدر بست نقاط اللقاء، بإدراك تام لما ينتظره من صعوبة .

هدف

قال الهولندي استريبل مدرب فريق الكرة الأول بنادي الجزيرة: إن التحضيرات تسير بشكل جيد، استعداداً لمواجهة شباب الأهلي، والمباراة بمثابة رد اعتبار وتعويضاً للخسارة في الجولة الماضية أمام الوحدة، وبغرض تحسين وضعية الفريق في قائمة الترتيب.

في المقابل، قال الأرجنتيني رودولفو أورابارينا مدرب شباب الأهلي: «لدينا مواجهة مهمة في الجولة الثالثة، مع الجزيرة أحد الفرق المنافسة في الدوري، والذي يملك لاعبين لديهم الخبرة سواء الأجانب أو المحليين، والمباراة صعبة وهامة في ذات الوقت، وتركيزنا على تقديم أداء جيد، والعودة لملعبنا بنقاط المباراة».



علي مبخوت: الفريق لم يهتز

أكد علي مبخوت نجم منتخبنا الوطني والجزيرة أن فريقه لم يهتز أو فقد بعض الثقة وذلك بعد الخسارة من الوحدة في الجولة الماضية 2 - 3، وقال مازلنا في بداية الموسم، والأفضل أن نخسر في بداية الموسم بدلاً من نهايته، حيث يمكن تدارك الأمر وتصحيح الأخطاء.

وعن مدى الانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامى في الفريق قال الانسجام والتفاهم موجودان، لكن الأمر يحتاج صبراً، خصوصاً مع بداية الموسم، ومشيراً إلى أن فريقه قادر على تعديل المسار وتحقيق الفوز على شباب الأهلي، وتحقيق أهدافه للموسم الحالي.

وعن مواجهة شباب الأهلي قال الخصم قوي، ودائماً مباراة الفريقين تتسم بالقوة والحماس والتواجد الجماهيري، تحضيراتنا جيدة وتسير بالشكل الصحيح وطموحنا الفوز.

ليوناردو: شباب الأهلي يمر بمرحلة ممتازة

شدد البرازيلي ليوناردو دا سيلفا مهاجم شباب الأهلي، على أن مباراة «فرسان دبي» أمام الجزيرة اليوم، ضمن الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، من المباريات المهمة والصعبة. وقال: «الجزيرة من الفرق التي تضع عينيها على الألقاب، ولديه لاعبون جيدون ودوليون وأصحاب خبرة ومستويات عالية سواء على صعيد الأجانب أو المواطنين».

وأضاف: «بالنسبة لفريقي شباب الأهلي، فهو يمر بحالة ممتازة الآن، ولاعبو الفريق خبرة، ونتمنى أن نقدم مباراة راقية، ونفوز بها، لإسعاد جمهورنا، والذي ندعوه لمزيد من المساندة للفريق خلال المرحلة المقبلة، معتبراً أن المساندة الجماهيرية تفتح الباب أمام اللاعبين للتركيز والحماس في الملعب وبالتالي تقربهم من الانتصار».