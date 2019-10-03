حتا واتحاد كلباء.. كتاب مفتوح

المصدر: دبي - علي الظاهري - كلباء - محمد فضل

يواجه فريق حتا ضيفه اتحاد كلباء في الساعة 21.15 من مساء اليوم على استاد حمدان بن راشد لحساب الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، ويعتبر اللقاء بمثابة «كتاب مفتوح» نظراً لإلمام كل فريق بالآخر. ويتطلع «الإعصار» إلى تحقيق أول انتصار على ملعبه وحصد نقاط الفوز الثمينة من منافسه المباشر.

حيث يدخل أصحاب الأرض اللقاء برصيد نقطة حققها من التعادل الأخير أمام خورفكان، بينما يسعى «النمور» إلى تعويض الإخفاقات الماضية التي دفع ثمنها المدرب الإيطالي فابيو فيفياني بعد فشله في تحقيق أي انتصار منذ نهاية الدور الأول للدوري في الموسم الماضي واستمرار سلسلة النتائج السلبية حتى هذا الموسم.

ويفتقد حتا خدمات لاعبه ماهر جاسم بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة خورفكان الأخيرة، حيث كشفت الفحوصات الطبية عن وجود تمدد في العضلة الخلفية، وسيخضع للعلاج والتأهيل لنحو أسبوعين.

ويدخل اتحاد كلباء «الجريح» مواجهة حتا وسط ظروف صعبة وبالغة التعقيد في أعقاب إقالة الإيطالي فيفياني عقب الهزيمة من الشارقة، إلى جانب غياب حارسه الأساسي يوسف عبد الله «المصاب»، فضلاً عن احتلال النمور للمركز الأخير دون رصيد من النقاط .

حذر

وأكد اليوناني كريستوس كونتيس مدرب حتا، أن ثقته الكبيرة من قدرة لاعبيه في التعامل مع مختلف المباريات مهما كانت الظروف، مطالباً لاعبي فريقه بالتفكير خلال اللعب وعدم اللعب كالرجل الآلي «الروبوت». وأضاف كونتيس إنه درس منافسه اتحاد كلباء بصورة جيدة، والذي غير مدربه بعد الخسارة في الجولة الماضية، مما قد ينذر بوجود مفاجآت في المواجهة رغم إلمامه المطلق بأسلوب وطريقة لعب ضيوفهم.

تطور وانسجام

بدوره أكد التونسي فراس الجباس المدرب «المؤقت» لفريق كلباء بأن الأوراق تبدو مكشوفة لكل فريق، وأنه وضع كامل ثقته في لاعبي فريقه، وأنتظر ردة فعل قوية من قبل اللاعبين.

مشيراً إلى حدوث بعض التطور في مستوى الفريق وأعتقد بأن كلباء يحتاج لمزيد من الوقت لأحداث الانسجام الكامل وسط اللاعبين، وقال : ستشاهدون فريقاً مغايراً في الجولات المقبلة وأداء مختلف عما ظهر به الفريق في المباريات السابقة.