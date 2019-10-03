الشارقة والعين.. فك الارتباط

المصدر: الشارقة- عز الدين جاد الله، العين- طلحة عبد الله

يحلُّ العين ضيفاً ثقيلاً على نظيره الشارقة في تمام التاسعة والربع من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، تحت شعار «فك الارتباط ومواصلة الانتصارات».

حيث يتطلع أصحاب الأرض والفريق الضيف إلى تحقيق المزيد من الفوز بعد جولتين ناجحتين بحصدهما العلامة الكاملة بست نقاط لكل فريق.

ويدخل الشارقة المواجهة بمعنويات عالية بعد الفوز الأخير الذي حققه خارج أرضه على اتحاد كلباء 3-1، متسلحاً بعزيمة وإصرار لاعبيه. ويفتقد الشارقة جهود مدافعه الحسن صالح للإيقاف، ولاعب خط الوسط سيف راشد الذي تعرض للإصابة مؤخراً ويغيب لمدة أسبوعين.

بدوره أنهى «الزعيم» تحضيراته الميدانية بمران أخير أجراه أمس على ملعبه باستاد خليفة بن زايد تحت قيادة مدربه الكرواتي إيفان ليكو، الذي عمد إلى تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات التي طرأت على أداء اللاعبين في المواجهة الأخيرة أمام الوصل رغم الفوز الذي حققه الفريق بثلاثية.

مواجهة مهمة

أكد عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة أن مواجهة فريقه بنظيره العين غاية في الأهمية في إطار سعي حامل اللقب لجمع المزيد من النقاط في مسابقة الدوري، مطالباً بالاهتمام بالتفاصيل ودراستها على نحو دقيق.

وقال العنبري: قمنا بالتحضير للمباراة بصورة جيدة، ونفتقد جهود الحسن صالح للإيقاف، وسيف راشد للإصابة، ونتطلع إلى جاهزية ماجد سرور، مشيراً إلى أن العين يقدم مستويات طيبة ودخل الموسم بقوة ويمتلك حضوراً جيداً، ونحن نمتلك فريقاً قوياً يسعى إلى الفوز، موضحاً أن الشارقة يلعب بطريقة جماعية، وهذا ما يميزه.

من ناحيته قطع المدرب الكرواتي، إيفان ليكو، المدير الفني لفريق نادي العين، بغياب كل من البرازيلي كايو كانيدو، والجزائري عبد الرحمن مزيان، ومحمد عبد الرحمن (عجب)، عن قائمة الفريق في مواجهة الشارقة الليلة بداعي الإصابة، وأوضح أن البرازيلي كايو سيمتد غيابه لمدة 10 أيام، قبل أن يبلغ الجاهزية التي تعينه على المشاركة مع الفريق.

واستبق المدرب الكرواتي التكهنات والشكوك التي حامت حول وجود خلاف بينه وبين اللاعب، كما راج أخيراً، وقال: كايو أحد أفضل صفقات العين هذا الموسم، وهو لاعب متميز في مهاراته وروحه القتالية والقيادية ويحتاجه الفريق بشدة، ولذلك نأمل عودته بأسرع وقت.

ثقة

وأكد مدرب العين ثقته في قدرة جميع لاعبي الفريق على تعويض أي غيابات وتقديم أفضل ما لديهم في ملعب المباراة من أجل تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث.

وقال : ندرك صعوبة المهمة لأننا سنواجه الفريق البطل بأرضه ووسط جمهوره، وهو فريق متميز في جميع خطوطه، وسيقاتل بالطبع من أجل الدفاع عن لقبه، لكننا بالمقابل ومع احترامنا للبطل نرغب في حصد النقاط الثلاث وتأكيد جدارتنا بعد حصولنا على العلامة الكاملة في الجولتين الماضيتين، وجميع اللاعبين متحمسون بشدة لهذه المباراة.

وأضاف: نحن لا نتهيب أي فريق، لكننا نحترم المنافسين، وسنتعامل مع مبارياتنا بالقطعة، وقد تحدثت مع اللاعبين عن ضرورة القتال والتركيز وتقديم أفضل ما لديهم،.

لأن كرة القدم تحتاج للبذل والعطاء داخل الملعب، وهم يدركون المطلوب منهم، وأنا على ثقة أن كل لاعب منهم سيدافع بقوة عن الشعار لمساعدة الفريق في تحقيق تطلعات الجماهير العيناوية التي ساندت الفريق بقوة منذ بداية المسابقة، ومن المؤكد أنها لن تحتاج لدعوة للزحف خلف الفريق ومتابعة جهودها في مؤازرة اللاعبين في لقاء الليلة.

إيغور: العين شرس وسنقدم مباراة كبيرة

أكد إيغور كورنادو صانع ألعاب الشارقة، أن فريقه سيواجه العين وهو فريق يتميز بالشراسة والروح القتالية وله ثقل كبير في الدوري، لكنّ لاعبي الشارقة عازمون على تقديم مباراة كبيرة ومواصلة درب الانتصارات وبلوغ النقطة التاسعة بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزعيم.

وقال: الجميع هنا يدرك مسؤولياته داخل وخارج الملعب، ونتميز بالعقلية القوية ونستمتع بالتدريبات وسط حماس كبير من الجميع وأجواء رائعة، مشيراً إلى أنه بعد مرور عام على وجوده مع نادي الشارقة قد بات أكثر معرفة بالملاعب واللاعبين والحكام بشكل جيد، الأمر الذي يزيد من خبرته في الملاعب الإماراتية.

وأضاف: نعرف ما علينا فعله وسنقاتل لأننا نلعب للدفاع عن درع دوري الخليج العربي ، وأتوقع أننا سنشاهد مباراة كبيرة من الفريقين.الشارقة - البيان الرياضي

إسماعيل أحمد: المهمة لن تكون سهلة

أكد إسماعيل أحمد، قائد فريق نادي العين، جاهزيته وزملائه بالفريق لمباراة الليلة أمام الشارقة، وقال إنهم عازمون على تحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث مع الاحترام للفريق الشرقاوي مع إدراكهم أن المهمة لن تكون سهلة.

وقال: لن تكون الأمور سهلة، فالشارقة فريق قوي وهو بطل الدوري وسيقاتل بشراسة للدفاع عن لقبه، غير أن العين يملك المقومات والمقدرات والخبرة، وتقف خلفه جماهير محبة وغيورة على فريقها، ونحن نثق في مساندتها القوية للفريق .

وعن التحدي الذي يواجهه دفاع العين أمام هجوم الشارقة القوي، قال: كل لاعب بالفريق لديه تحدٍ مع نفسه في المقام الأول، وأنا كلاعب أعمل دائماً على رفع معدل تركيزي طوال عمر المباراة ولا أشغل تركيزي بأي أمر آخر لأنني أتطلع لمساعدة الفريق في المقام الأول.العين - البيان الرياضي