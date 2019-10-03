النصر والظفرة.. تصحيح المسـار

المصدر: دبي- عدنان الغربي - أبوظبي- أحمد عيسى

يبحث كل من النصر والظفرة عن تحقيق الفوز الأول في دوري الخليج العربي، عندما يلتقيان لحساب الجولة الثالثة، الساعة 18:30 من مساء اليوم على استاد آل مكتوم.

ويدخل النصر المباراة رافعاً شعار «لا بديل عن الفوز» من أجل تصحيح مساره بعد الانطلاقة غير الموفقة في الجولتين الأولى والثانية اللتين حصد فيهما نقطة واحدة من تعادل مع جاره الوصل، ثمّ سقوطه بالثلاثة أمام عجمان.

وسيحاول العميد الظهور بشكل مختلف تحت قيادة مدربه الجديد الهولندي يان فيرسلاين، الذي خلف البرازيلي كايو زاناردي المقال من مهامه عقب الجولة الثانية لسوء النتائج والأداء، ولن يجازف فيرسلاين بإدخال تغييرات جوهرية على التشكيلة، ولكن إضافة بصمة تكتيكية وإعادة انتشار اللاعبين فوق الملعب خاصة أن النصر عانى كثيراً من هذه الناحية إلى جانب الأخطاء الدفاعية وقلة الحلول الهجوميّة.

ومن المنتظر أن يدفع فيرسلاين بالمدافع محمد عايض في التشكيلة الأساسية إلى جانب البرازيلي غلوبير ليما في خط الدفاع ومهند خميس في مركز الارتكاز بعد أدائه الجيد في المباراة الماضية.

وأكد المدرب الهولندي أنه سيحاول تصحيح الأخطاء التي عانى منها الفريق في المباريات الماضية من الناحيتين الدفاعية والهجومية، وأنه سيحاول تطوير بعض النقاط المهمة، مشيراً إلى أنه تحدث مع اللاعبين ودعاهم إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق انطلاقة جديدة في الدوري.

عزيمة وإصرار

بدوره أكد الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة أنه لا يخشى على فريقه أمام النصر في مباراة اليوم ولا من جميع فرق دوري المحترفين، مبيناً أنه يخشى فقط من عدم تقديم لاعبيه لمستواهم الحقيقي في اللقاء ارتكاب الإخطاء، وقال رازوفيتش: أثق كثيراً باللاعبين وأعلم أنهم قادرون على تحقيق الفوز سواء أمام النصر أو كل الفرق لكن يجب عليهم التحلي بالعزيمة والإصرار.

وأشار المدرب الصربي إلى جاهزية الظفرة للقاء، مبيناً أنهم تدربوا بشكل جيد في التدريبات السابقة مع تصحيح أخطاء مباراة بني ياس الأخيرة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهد في الملعب واللعب بجدية والعمل عل نيل النقاط الثلاث.