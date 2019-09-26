4 مواجهات ساخنة في انطلاقة الجولة الثانية

المصدر: دبي - العوضي النمر

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، نحو منافسات الجولة الثانية لدوري الخليج العربي، حيث تقام أربعة لقاءات ساخنة، حيث ينزل الشارقة حامل لقب دوري الخليج العربي ضيفاً على كلباء في بيت الذئاب، في موقعة صعبة، فيما يستضيف الظفرة فارس الغربية مواطنه بني ياس في ديربي قوي، ويحل العميد النصراوي ضيفاً على عجمان، ويختتم اليوم الأول بقمة الأسبوع، والتي تجمع الإمبراطور الوصلاوي مع الزعيم العيناوي، وكلاهما في تحد مع الآخر من أجل تحقيق الفوز، وتستأنف الجولة غداً بلقاءات شباب الأهلي المتصدر مع الفجيرة، والصاعدان خورفكان وحتا في مواجهة لإثبات الوجود، وتختتم الجولة الثانية بديربي العاصمة بين الجزيرة فخر العاصمة والوحدة أصحاب السعادة.

ويخشى كبار الدوري من المفاجآت التي برزت في الجولة الأولى، حيث يخشى الشارقة منافسه كلباء، خاصة أن مباريات الفريقين تتسم بالقوة والإثارة، الشارقة الذي اجتاز موقعة خورفكان يأمل أن يعود من كلباء منتصراً، ولكن أصحاب الأرض الذين أحرجوا الزعيم بملعبه يرغبون في تحقيق أول انتصار لهم، ليكون خير تعويض عن خسارتهم في الوقت الإضافي.

ويستضيف الظفرة الذي خسر أمام الجزيرة الجولة الماضية، منافسه بني ياس الذي تعادل مع عجمان، وكلاهما يطمح في تحقيق الفوز الأول، من أجل تأمين مسيرته وبقائه في الدوري، ويخشى الظفرة القوة الهجومية لبني ياس، وسيلجأ لتأمين دفاعه مع الاعتماد على المرتدات السريعة.

فيما يحل العميد النصراوي الذي تعادل مع غريمه الوصل بدون أهداف، ضيفاً على عجمان الذي خطف نقطة ثمينة من بني ياس، ويدرك العميد أن جمهوره مشتاق للانتصارات من أجل المنافسة على لقب الدوري، لذلك سيضاعف مع جهده لتحقيق الأول، ولكن عجمان يتحدى العميد بدفاعه.

كل الاهتمام سينصب على لقاء القمة الذي يجمع بين الإمبراطور الوصلاوي والزعيم العيناوي، في ملعب زعبيل، حيث يأمل الزعيم أن يواصل انتصاراته بعد أن حقق الفوز الأول على كلباء في الوقت المتحسب بدل الضائع، فيما أحسن الإمبراطور الاستعداد من أجل تحقيق فوزه الأول مراهناً على جماهيره التي عادت لمكانها في المدرجات مرة أخرى بعد طول غياب.



مباريات اليوم

بني ياس - الظفرة 18:30

كلباء و الشارقة 18:30

الوصل والعين 21:15

عجمان والنصر 21:15



مباريات غدٍ

شباب الأهلي والفجيرة 18:30

خورفكان وحتا 18:30

الوحدة والجزيرة 21:15

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