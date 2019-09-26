عجمان والنصر.. فك الارتباط

المصدر: عجمان-ياسر قاسم، دبي- عدنان الغربي

يدخل فريقا عجمان والنصر مواجهتهما في التاسعة والربع من مساء اليوم، باستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، في أول أيام الجولة الثانية لدوري الخليج العربي، من أجل فك الارتباط المبكر بينهما، بعد حصول كل طرف على نقطة التعادل في مباراة الجولة الأولى، فـ «العميد» اكتفى بالتعادل السلبي مع ضيفه الوصل، بينما عاد «البرتقالي» بتعادل إيجابي 2-2 من ملعب بني ياس، ليصبح الفريقان طرفاً في أول تعادلين بالدوري.

وركز المدير الفني أيمن الرمادي على مشاهدة تسجيل لمباراة النصر والوصل مع لاعبي فريقه، لتنفيذ التكتيك المناسب لمباراة اليوم، وذلك قبل التدريب الأساسي الذي أجراه عجمان مساء أول من أمس، واختتم الفريق تدريباته مساء أمس بتمرين خفيف.

هدف

أوضح المدير الفني أيمن الرمادي أن نتيجة التعادل التي انتهت عليها مباراتا عجمان والنصر في الجولة الأولى، غير مؤثرة في لقاء الفريقين اليوم، فلكل مباراة ظروفها، مشيراً إلى أن هدف فريقه هو التركيز على جميع المباريات، للحصول منها على أكبر عدد من النقاط، ولا توجد خصوصية لمباراة بعينها، وقال إن تعادل فريقه مع بني ياس يعتبر جيداً، وقال إن تعادل النصر سلبياً مع الوصل، لا يعتبر مقياساً لخط هجومه، الذي يضم لاعبين جيدين من الأسماء الكبيرة، وأشار الرمادي إلى أن النصر يتميز بتعامله المثالي من ناحية اللعب النظيف، ويجد التقدير على ذلك.

اختبار

على جانب آخر، تعدّ المباراة اختباراً حقيقياً للنصر الذي يسعى لتأكيد جاهزيته للموسم الجديد، بعد تعادله في لقاء الديربي أمام الوصل الأسبوع الماضي، ولا يملك العميد خياراً بديلاً عن الفوز، لاستعادة ثقة جماهيره التي تتطلع لتحقيق بداية أفضل من الموسم الماضي، الذي لم يذق فيه فريقها طعم الفوز في الجولات الأربع الأولى.

ويخوض النصر المباراة مكتمـل الصفوف، ويملك المدرب البرازيلي كايو زاناردي أكثر من ورقة رابحة، في ظل جاهزية حبيب الفردان، الذي قدم أداء مميزاً أمام الوصل، وسيفرض نفسه ليكون في التشكيلة الأساسية التي تواجه عجمان اليوم.

وشدد زاناردي على ضرورة تحقيق الفوز للانطلاق من جديد في مسابقة الدوري، بعد التعادل السلبي مع الوصل، وقال: نحن قادمون من تعادل في الجولة الأولى، ولا نملك خياراً آخر باستثناء الفوز لتحقيق انطلاقة جديدة في الدوري، وأي نتيجة غير الانتصار لا تخدمنا، ندرك تماماً أنه أمامنا فرصة مهمة لاستعادة الثقة، وسنحرص على استثمارها بالشكل الأمثل.

يعقوب: النصر فريق بطولات

أكد محمد يعقوب قائد فريق عجمان، أن فريق النصر من الفرق التي تنافس على البطولات بشكل دائم، ويملك مجموعة مميزة من اللاعبين، مشيراً إلى أهمية التعامل بجدية مع المباراة، وأنه وزملاءه ركزوا على معالجة الأخطاء التي حدثت في مباراة بني ياس الماضية، وتمنى تقديم أداء جيد يحصل فيه الفريق على نتيجة إيجابية. عجمان - البيان الرياضي

شامبيه: عاقدون العزم على الفوز

قال أحمد شامبيه حارس مرمى النصر إن فريقه لن يلعب إلا من أجل الفوز عندما يلتقي عجمان مساء اليوم، لحساب الجولة الثانية لدوري الخليج العربي، وكرّر شامبيه عبارة الفوز 3 مرات في إشارة منه على إصرار فريقه على تحقيق العلامة الكاملة في المباراة، قائلاً: تعادلنا مع الوصل في الجولة الأولى يفرض علينا تحقيق الفوز ثم الفوز ثم الفوز على عجمان، كما أكد شامبيه أن النصر عاقد العزم على المنافسة في كل البطولات وأن اللاعبين تعاهدوا قبل بداية الموسم على بذل كل جهودهم من أجل تحقيق بطولة، مشيراً إلى أن ابتعاد الفريق عن لقب الدوري منذ سنوات طويلة يحملهم مسؤولية أكبر. وأوضح حارس مرمى العميد أن خسارتهم من عجمان في الموسم الماضي مازالت عالقة بأذهان اللاعبين وأنهم سيتكاتفون لتحقيق النصر هذه المرة. دبي- البيان الرياضي