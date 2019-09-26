كلباء والشارقة.. كسر مسلسل التعادلات

المصدر: كلباء - محمد فضل-الشارقة- عزالدين جاد الله

يحل فريق الشارقة ضيفاً ثقيلاً على كلباء في السادسة والنصف مساء في مباراة تأتي لحساب الأسبوع الثاني من دوري الخليج العربي، ويدخلها أصحاب الأرض دون رصيد من النقاط بعد تعرض النمور للهزيمة في الجولة الأولى أمام العين في الوقت القاتل، ويسعى مدرب الفريق الإيطالي فابيو فيفياني إلى مصالحة جماهير ناديه التي ستتواجد بغزارة اليوم بملعب الاتحاد، كما يتطلع لاعبو كلباء إلى إحداث المفاجأة وإلحاق الهزيمة الأولى ببطل الدوري والسوبر إلى جانب كسر سلسلة التعادلات التي أنهت مباراتي الفريق في الموسم الماضي إذ لم يتمكن أي من كلباء أو الشارقة من تحقيق الفوز على الآخر، ويفتقد النمور لجهود الثنائي خالد شماريخ وسعيد المراشدة مع عودة الحارس جمال السراح بعد تعافيه من الإصابة.

في المقابل يتطلع الشارقة إلى مواصلة مسلسل انتصاراته وزيادة غلته من النقاط بعد فوزه الأخير على خورفكان بثنائية نظيفة، ويفتقد الفريق لجهود مدافعه الحسن صالح بداعي الإيقاف ومن المتوقع مشاركة ماجد سرور الذي تعرض لكدمة بسيطة في الجولة الماضية.

ويعتمد فيفياني على قوة الفريق الضاربة في الهجوم بقيادة المحترف التوجولي بنيال مالابا صاحب هدفي الفريق في مرمى العين تصدر بهما قائمة هدافي الدوري في الأسبوع الأول.

علامة

بدوره وصف الإيطالي فابيو فيفياني مدرب كلباء نتيجة التعادل التي سيطرت على مواجهتي الفريقين في الموسم السابق بأنها باتت من الماضي وكل تفكيرنا منصب حول مباراة اليوم وتبدو الفرصة مواتية لنيل العلامة الكاملة وذلك من واقع إقامة المباراة على أرضنا ووسط جمهورنا الذي سيأتي لمؤازرتنا، وأشار المدرب إلى أن مواجهة اليوم تمثل تحدياً له ولفريقه الذي أظهر وجهه الحقيقي أمام الزعيم ولولا الحظ لما عدنا من العين بلا رصيد من النقاط لكنه فخور بأداء لاعبيه ولذا لم يحمل أي واحد منهم مسؤولية الخسارة وذكر المدرب بأن لقاء بطل الدوري لا يقل أهمية عن باقي المباريات.

مواجهة

من جهته، قال عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة: ندرك جيداً صعوبة وأهمية المباراة، مشيراً إلى أن المواجهة لن تكون سهلة لكن ثقتي كبيرة في اللاعبين وفي قدرتهم على الفوز، ونتطلع إلى عودة الغائبين وأن نكون في قمة التركيز.

غوميز: كلباء منافس شرس

وصف ريكاردو غوميز محترف الشارقة، لقاء فريقه اليوم أمام كلباء بالصعبة مع منافس شرس يلعب بقوة، وقال: ندخل اللقاء بجاهزية، وعملنا عليها طوال الأسبوع وهدفنا نقاط المباراة الثلاث، مشيراً إلى أن فريق كلباء لا يمنح الكثير من المساحة ويتكتل بشكل جيد، ونعمل على إيجاد الحلول، وتخطي العقبات المتوقعة في المباراة، ودائماً نلعب على الفوز وإحراز الأهداف. الشارقة - البيان الرياضي

جوجاك: سنصالح جماهيرنا

أكد المجري جوجاك محترف كلباء، جاهزية فريقه لمباراة الشارقة، و«سندخل لمباراة اليوم بمعنويات عالية، وذلك من أجل عبور عقبة الفريق الضيف»، ونوه جوجاك بأنهم يسعون لمصالحة جماهيرهم التي عادت من العين «حزينة» بعد الخسارة في الوقت بدل الضائع، معرباً عن أمله في أن يتواصل من خلال تقديم عرض قوي في مباراة اليوم. كلباء - البيان الرياضي