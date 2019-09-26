الظفرة وبني ياس.. مواجهة متكافئة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يستقبل الظفرة على ملعبه باستاد حمدان بن زايد، ضيفه بني ياس عند السادسة والنصف مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، في مباراة متكافئة يسعى فيها كل فريق لتحقيق الانتصار الأول في النسخة 12 من المنافسة التي استهلها صاحب الأرض بالخسارة بعيدا عن قواعده أمام الجزيرة 0-2، فيما تعادل السماوي بأرضه مع البرتقالي 2-2، ومن واقع المستوى الذي قدمه الفريقان يتوقع أن تشهد المواجهة تنافسا قويا للظفر بالنقاط الثلاث.

واستعد صاحب الأرض للقاء بتدريبات قوية تحت إشراف مدربه الصربي فوك رازوفيتش الذي ينتظر أن يجري بعض التعديلات على فريقه في الجبهة الدفاعية بظهور المغربي عصام العدوة في متوسط الدفاع بعد اكتمال جاهزيته، مع غياب سلطان السويدي الظهير الأيمن لنيله البطاقة الحمراء في المواجهة السابقة، ويجري المدرب الصربي أيضا تعديلا في طريقة اللعب بالاعتماد على خطة متوازنة في الهجوم والدفاع.

وعلى الجانب الآخر يبدو السماوي مستقرا بثبات تشكيلته باستثناء بعض التعديلات الطفيفة التي يتوقع أن يقوم بها المدرب الألماني شايفر حسب رؤيته الفنية.

إعداد

بدوره قال فوك رازوفيتش مدرب الظفرة إن الإعداد للقاء السماوي تم بطريقة طبيعية دون ضغط على اللاعبين، مؤكداً جاهزية الفريق للقاء ورغبة جميع لاعبيه في تحقيق الفوز خاصة أن المباراة تقام على ملعبهم.

وأبان المدرب الصربي: ارتكبنا بعض الأخطاء في مباراة الجزيرة السابقة، التي لم أكن راضيا فيها عن الأداء، لذلك حاولنا معالجة هذه الأخطاء في التدريبات السابقة حتى لا تتكرر، وقمنا بتحضير الفريق تحضيرا جيدا بهدف تقديم مستوى بنسبة 100% يقوده إلى النقاط الثلاث.

تحدٍ

من جانبه، اعتبر وينفريد شايفر أن المباراة تمثل تحديا حقيقا لفريقه قياسا بقوة المنافس، ذاكرا أن الظفرة فريق جيد ويتميز بالقوة على ملعبه، وكشف مدرب السماوي عن جاهزية لاعبيه للمباراة وقال: في مباراتنا السابقة سيطرنا على الكرة بنسبة 74% لكننا لم ننجح في الفوز لأننا عانينا من ختام الهجمة، لذلك ركزت في التدريبات السابقة على اللمسة الأخيرة حتى لا نقع في ذات المشكلة ونستفيد من الفرص التي تتاح لنا.