الوصل والعين.. كلاسيكو الزمن الجميل

المصدر: دبي - خالد المهيري - العين- طلحة عبد الله

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل، اليوم، في تمام الساعة الـ 9:15 مساءً، على ملعبه بـ «زعبيل»، ضيفه فريق نادي العين، في لقاء «الكلاسيكو» يستعيد الزمن الجميل ضمن الأسبوع الثاني لدوري الخليج العربي، واستعد لاعبو «الإمبراطور» بقوة لخوض غمار اللقاء الصعب، بقيادة المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، إذ سيحاول الفريق الخروج بالنقاط الثلاث الأولى للفريق، عقب التعادل السلبي في أولى مبارياتهم الأسبوع الماضي ضد نادي النصر.

وأكد مدرب نادي الوصل الروماني لورينت ريجيكامب، أن مباراتهم ضد نادي العين اليوم، ستكون صعبة، ولكن في الوقت ذاته هي مهمة، لأننا نلعب على أرضنا وأمام جمهورنا، متمنياً تحقيق النقاط الثلاث الأولى في المباراة.

وأضاف: نجح العين في التعاقد مع عدد متميز من اللاعبين، هم يمتلكون فريقاً قوياً ومدرباً رائعاً، يجب علينا الحذر في المباراة، نحن نكن كل الاحترام للعين، وهدفنا الأساسي الفوز والظفر بالنقاط.

وعن تقييمه لمباراة النصر الأولى، والتي انتهت بالتعادل السلبي، قال ريجيكامب: هناك نقاط عملنا على تحسينها عقب مباراة النصر، تحدثت مع لاعبي فريقي عن النقاط السلبية، مضيفاً أنه يجب على اللاعبين استغلال الفرص وتسجيل الأهداف، ولكن الشيء الإيجابي من تلك المباراة، هو عدم استقبالنا للأهداف.

بدوره، أنهى العين تحضيراته الميدانية بمران أخير، أجراه أمس على ملعبه، قبل أن يغادر إلى دبي، للمبيت هناك، وانتظار مباراته الليلة أمام فهود زعبيل على ملعب الأخير، ويتطلع الفريق البنفسجي للعودة من هناك بالنقاط الثلاث، ليضمن العلامة الكاملة في أول مباراتين له بالدوري هذا الموسم، بعد فوزه الصعب في الجولة الأولى على نظيره فريق اتحاد كلباء بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعد مباراة مثيرة وحافلة بالندية على ملعب استاد هزاع بن زايد.

وعمد الكرواتي إيفان ليكو المدير الفني للفريق العيناوي خلال الحصة التدريبية الأخيرة، إلى إخضاع اللاعبين إلى تمارين واختبارات متنوعة، تضمنت تنفيذ وتطبيق الجمل التكتيكية وأساليب اللعب، وحرص في الأثناء على تصحيح الأخطاء والسلبيات التي صاحبت أداء الفريق في المباراة السابقة أمام كلباء، وخاض جميع اللاعبين المران بروح معنوية عالية، ولياقة بدنية مرتفعة، وكان التنافس واضحاً بينهم لنيل ثقة المدرب، والدخول ضمن قائمته الرئيسة لمباراة الليلة، فيما ينتظر أن يدخل المدرب ليكو، المباراة بخطة متوازنة ما بين الدفاع والهجوم.

جهود

كما شدد الكرواتي إيفان ليكو، على ضرورة مضاعفة الجهود والقتال بجسارة أكبر في مباراة اليوم أمام الوصل، من أجل تحقيق النتيجة المأمولة، موضحاً، أن فريقه سيواجه تحدياً قوياً ومباراة صعبة، موضحاً أن المنافس يتمتع بمقدرات هجومية عالية، ويضم لاعبين مهرة.

خالد عيسى: تهمنا نقاط المباراة بغض النظر عن الأداء

أكد خالد عيسى، حارس مرمى العين الدولي، صعوبة مواجهة الوصل اليوم موضحاً إن مباريات العين والوصل تظل عبر التاريخ حافلة بالندية والإثارة ووجبة دسمة للجماهير والإعلام ورواد السوشيال ميديا قبل حتى أن تبدأ بحكم عراقة الفريقين وقاعدتهما الجماهيرية العريضة.

موضحاً، أن ما يهم فريقه هو الحصول على نقاط المباراة بغض النظر عن الأداء، وقال: في الموسم قبل السابق فاز العين بالثنائية التاريخية، رغم الانتقادات المستمرة التي وجدها في الجولات الأولى بسبب الأداء، وكنت أقول دائماً إن ما يهم في الجولات الخمس أو الست الأولى هو الفوز والحصول على النقاط وليس مهماً الأداء الذي يمكن أن يتطور مع مرور الوقت والاستمرار في المباريات، والآن أعود وأكرر نفس هذا الكلام في هذا الموسم بعد ارتفاع بعض الأصوات المنتقدة لأداء الفريق.

علي صالح: جاهزون لـ«الزعيم»

أكد المهاجم علي صالح جاهزية «الإمبراطور» للقاء «الزعيم»، وأضاف: مباراتنا مع النصر كانت قوية، وكنا نستحق الفوز، ولكن نأمل أن نقدم مباراة مميزة أمام العين، ونحن جاهزون للمباراة. وواصل: المباراة ستكون قوية، والجميع سيقدم أفضل ما لديهم لإسعاد الجماهير، مضيفاً بأنها مسؤولية كبيرة بأن يكون مع «الإمبراطور»، وسيطمح إلى تقديم كل ما لديهم للفريق خلال الموسم. دبي - البيان الرياضي