افتتاح «أمم أفريقيا».. ألف ليلة وليلة

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

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شهدت الأيام القليلة التي سبقت انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية )مصر 2019(، تكرار ما يحدث قبل كل بطولة قارية أو عالمية من المنتخبات الأفريقية، حيث دخلت بعض المنتخبات المشاركة في أزمات متنوعة، وصل بعضها للتهديد بعدم اللعب، ووجد لاعبو هذه المنتخبات أن البطولة فرصة ثمينة للعب بورقة التهديدات لتلبية مطالبهم، لكن هذا كاد يعكر صفو الحدث القاري.

وشهد ستاد القاهرة الدولي، أمس حفل الافتتاح والمباراة الافتتاحية بين مصر وزيمبابوي، وتستمر البطولة حتى 19 من يوليو المقبل، وتم حل أغلب الأزمات التي سبقت كأس الأمم، بتدخل قيادات سياسية ورياضية، وكان أبرزها رفض المنتخب الكاميروني السفر إلى مصر ، حيث هدد لاعبوه بعدم الحضور، والمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة، المتمثلة في مكافآت الفوز بلقب النسخة الماضية 2017، والمطالبة بالحصول على 40 مليون فرنك أفريقي، رغم حصولهم على 20 مليوناً.

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