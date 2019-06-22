مدرب مدغشقر: غينيا أقوى فرق مجموعتنا

المصدر: القاهرة - وكالات

أظهر الفرنسي نيكولاس ديبوي مدرب منتخب مدغشقر ثقة كبيرة في مستوى فريقه قبل اللعب في أولى مواجهات كأس أمم أفريقيا.

مدغشقر تقع في المجموعة الثانية بالإسكندرية إلى جوار نيجيريا وغينيا وبوروندي، وتستهل مبارياتها بلقاء غينيا اليوم.

وقال ديبوي: «إنه لشرف عظيم أن أكون معكم اليوم. نسطيع أن نلعب بقوة في هذه المسابقة وسيكون هناك العديد من المفاجآت في فريقنا». وأشار إلى رؤيته «المجموعة متجانسة للغاية، نيجيريا فريق مهم لكن غينيا أفضل فرق المجموعة، وهو الفريق الذي نخشاه».

وأعرب عن ثقته بشكل واضح «سنكون ضمن فرق دور الـ16، بالمنطق غينيا ونيجيريا هما الأفضل ولكن هناك مفاجآت ستحدث». وعن استعدادات فريقه، أوضح «التحضيرات للبطولة كانت على مستوى جيد والأمور سارت كما أردنا».