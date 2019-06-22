بوروندي.. رقم قياسي مع ضربة البداية

المصدر: القاهرة - وكالات

مع ركلة البداية في مباراة منتخبي نيجيريا وبوروندي اليوم ضمن منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس أمم أفريقيا (كان 2019)، سيقدم منتخب بوروندي رقما قياسيا جديدا لبطولة كأس الأمم الأفريقية يتعلق بعدد المنتخبات التي شاركت في أي مباراة بالنهائيات على مدار تاريخ البطولة.

ومع مشاركة منتخب بوروندي في مباراة اليوم سيكون الفريق رقم 40 الذي يظهر في النهائيات بهذه البطولة العريقة، علما بأن هذا الرقم القياسي سيتحسن مرتين في غضون البطولة الحالية، حيث سيتحسن في وقت لاحق اليوم مع بداية مشاركة منتخب مدغشقر في البطولة.

ويلتقي منتخب مدغشقر، الذي يخوض النهائيات للمرة الأولى، نظيره الغيني في المباراة الأخرى بنفس المجموعة. كما سيتحسن الرقم القياسي مجددا بعد غدٍ من خلال مشاركة منتخب موريتانيا أمام نظيره المالي في إطار منافسات المجموعة الخامسة بالبطولة.

ورغم الزيادة الكبيرة التي طرأت على عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات بالنسخة الحالية، التي تستضيفها مصر، اقتصر عدد المنتخبات التي تخوض البطولة للمرة الأولى من خلال هذه النسخة على ثلاثة منتخبات فقط هي موريتانيا ومدغشقر وبوروندي.

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وعلى مدار 31 نسخة سابقة من البطولة، خلت عشر نسخ فقط من وجود منتخب واحد على الأقل يشارك في البطولة للمرة الأولى. ولكن عدد المشاركين للمرة الأولى في كل بطولة لم يرتبط بشكل كبير بالزيادة التدريجية في عدد المنتخبات التي تشهدها النهائيات وهو ما ينطبق أيضا على النسخة الحالية (الـ32). وخلال تاريخ البطولة الممتد عبر أكثر من ستة عقود، شهدت النهائيات مشاركة 42 منتخبا مختلفا بما فيها المنتخبات الثلاثة التي تشارك للمرة الأولى في نسخة 2019.

ويتساوى عدد الوجوه الجديدة في نسخة 2019 مع عدد الوجوه الجديدة التي شهدتها نسخ 1965 و1996 و2004 و2012 حيث شهدت كل من هذه النسخ مشاركة ثلاثة وجوه جديدة، وهو نفس العدد الذي بدأت به البطولة في نسختها الأولى عام 1957.

لكن النسخة التي تستحوذ حتى الآن على الرقم القياسي لأكبر عدد من الوجوه الجديدة هي نسخة 1972 في الكاميرون، حيث شهدت مشاركة أربعة منتخبات للمرة الأولى وهي منتخبات المغرب ومالي وتوغو وكينيا.