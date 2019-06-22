معز بن شريفية يحذر من «كرة» كأس أفريقيا

المصدر: عواصم - وكالات

حذر حارس المنتخب التونسي ونادي الترجي معز بن شريفية من الكرة الجديدة المستخدمة في البطولة مبدياً إعجابه في الوقت نفسه باستاد السويس الذي سيحتضن مباريات نسور قرطاج ضمن منافسات المجموعة الخامسة من كأس أمم أفريقيا.

ووصل المنتخب التونسي الأربعاء إلى مصر للمشاركة في النهائيات وأجرى أولى حصصه التدريبية أول من أمس في استاد السويس وقال الحارس ابن شريفية في تصريحات لموقع الاتحاد التونسي لكرة القدم «بدأنا النهائيات بشكل رسمي. الرحلة من تونس كانت طويلة لكن كان هناك متسع من الوقت لاستعادة جاهزيتنا» وتابع الحارس «فاجأنا الملعب كان ممتازاً والعشب أيضاً، حتى الآن الظروف جيدة».

تحذير

لكن ابن شريفية حذر من الكرة الجديدة التي سيتم استخدامها في مباريات البطولة. وأوضح قائلاً «عند استخدام كرة جديدة يتجه التفكير دائماً إلى المهاجمين قبل الحراس. الكرة يمكن أن تغير مسارها من مسافة 25 متراً».

وأضاف الحارس «سنأخذ حذرنا من هذا الأمر لنكون جاهزين في المباراة الأولى. أعتقد أن حراس المرمى الثلاثة سيكونون نقطة قوة المنتخب في هذه البطولة». ولم يتخذ المدرب الفرنسي آلان جيريس قراره بشأن الحارس الأول للمنتخب التونسي، حيث شارك الحراس الثلاثة فاروق بن مصطفى ومعز حسان ومعز بن شريفية في المباريات الودية الإعدادية. وتضم المجموعة الخامسة منتخبات تونس وانغولا ومالي وموريتانيا.

ثقة

من ناحيته أكد خالد بدرة نجم منتخب تونس السابق، أن منتخب بلاده سيقدم نتائج جيدة خلال البطولة. وقال بدرة أمس، إن منتخب بلاده توّج بلقب كأس البطولة الأفريقية في نسخة عام 2004 وكان يضم جيلاً متماسكاً من اللاعبين ويؤدي المباريات بكل جدية وتأهل نسور قرطاج حينها إلى منافسات كأس العالم.

خبرة

وأضاف إن المدير الفني للمنتخب الحالي لتونس يمتلك خبرات كبيرة في الكرة الأفريقية متمنياً أن يقدم الفريق المستوى المطلوب في البطولة الأفريقية. وأشاد خالد بدرة، نجم منتخب تونس السابق باللاعب الفرجاني ساسي، وأكد أن فرجاني ساسي لاعب متميز وقدم نتائج طيبة مع الزمالك ويعد إضافة كبيرة لمنتخب تونس في البطولة الأفريقية. معتبراً أن اسباب انضباطية دفعت مدرب المنتخب التونسي إلى استبعاد اللاعب علي معلول.