المنتخبات الأفريقية.. أزمات تتجدد مع كل بطولة

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

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شهدت الأيام القليلة التي سبقت انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية (مصر 2019)، تكرار ما يحدث قبل كل بطولة قارية أو عالمية من المنتخبات الأفريقية، حيث دخلت بعض المنتخبات المشاركة في أزمات متنوعة، وصل بعضها للتهديد بعدم اللعب، ووجد لاعبو هذه المنتخبات أن البطولة فرصة ثمينة للعب بورقة التهديدات لتلبية مطالبهم، لكن هذا كاد يعكر صفو الحدث القاري.

وشهد ستاد القاهرة الدولي، أمس حفل الافتتاح والمباراة الافتتاحية بين مصر وزيمبابوي، وتستمر البطولة حتى 19 من يوليو المقبل، وتم حل أغلب الأزمات التي سبقت كأس الأمم، بتدخل قيادات سياسية ورياضية، وكان أبرزها رفض المنتخب الكاميروني السفر إلى مصر ، حيث هدد لاعبوه بعدم الحضور، والمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة، المتمثلة في مكافآت الفوز بلقب النسخة الماضية 2017، والمطالبة بالحصول على 40 مليون فرنك أفريقي، رغم حصولهم على 20 مليوناً.

موقف

وفي اللحظة الأخيرة حسم منتخب الكاميرون، حامل اللقب،موقفه وغادر إلى القاهرة ، بفضل وساطة من النجم الكاميروني صامويل أيتو، الذي نجح في اقناع «الأسود الجامحة» بالتارجع عن موقفهم ، والتحرك إلى مصر للدفاع عن اللقب، وقد فاز منتخب الكاميرون بلقب النسخة الماضية (2017 بالغابون)، على حساب مصر.

وفي موقف مشابه، تخلف لاعبو زيمبابوي عن خوض المران الختامي، قبل مواجهة مصر في الافتتاح، وطالبوا بمستحقاتهم بشكل فوري قبل خوض اللقاء، إلا أنه تم حل الأزمة بعد تدخل سفير زيمبابوي في القاهرة، وأعلن الاتحاد الزيمبابوي التوصل لاتفاق وحل الأزمة مقابل منح اللاعبين وعداً بحصولهم على مستحقاتهم.

كما نشبت أزمة أخرى بين لاعبي منتخب المغرب، تسببت في خروج عبدالرزاق حمدالله من قائمة البطولة، بعد خلاف حاد مع زميله فيصل فجر، حول تسديد ركلة جزاء في مباراة ودية أمام غامبيا، لكن تم الإعلان عن استبعاد حمد الله للإصابة.

اعتذار

اعتذر الفنان المصري حكيم، للشعب المغربي على الخطأ الذي جاء في فيديو كليب أغنية حفل الافتتاح «متجمعين»، وظهور خريطة المغرب ناقصة.

وكان الاتحاد المغربي قد اعترض على هذا الخطأ، وتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم، باعتذار لنظيره المغربي، وأكد احترامه للشعب المغربي، وتم تدارك الأمر في الفيديو، وإعادة بثه بعد التصحيح، وكتب حكيم عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، أنه ليس له دخل من الأساس بالخطأ وأنه يكن كل الاحترام والتقدير لدولة المغرب وشعبها الشقيق«.

وأضاف،»سعيد جدًا باختياري للمشاركة في أغنية افتتاح كأس الأمم الأفريقية في بلدي الغالية مصر الحبيبة.. إلا أنني انزعجت جدًا بعد علمي باعتراض الأخوة في دولة المغرب على كليب الأغنية«.، وواصل»تم تدارك الخطأ غير المقصود، لكن أردت أن أوضح أن دوري هو الغناء فقط ولا علاقة لي بأي مشاهد يتضمنها الكليب.«وختم»أنا والشعب المصري لا نعرف ولا نعشق سوى علم المغرب بالنجمة الخضراء على خلفية حمراء.. يحيا المغرب وتحيا مصر).

إبعاد

دخل التونسي علي معلول، لاعب الأهلي المصري، في صدام عنيف مع المدير الفني آلان غيريس، داخل معسكر المنتخب، ما تسبب في استبعاده فيما استبعد جمال بلماضي، مدرب الجزائر، اللاعب هاريس بلقبلة من معسكر الفريق، بعد ظهور اللاعب في مقطع فيديو غير لائق.

جدول الدور الأول

السبت 22 يونيو 2019

00:00 مصر - زيمبابوي المجموعة A

18:30 جمهورية الكونجو - أوغندا المجموعة A

21:00 نيجيريا - بوروندي المجموعة B

الأحد 23 يونيو 2019

00:00 غينيا - مدغشقر المجموعة B

18:30 المغرب - ناميبيا المجموعة D

21:00 السنغال - تنزانيا المجموعة C

الاثنين 24 يونيو 2019

00:00 الجزائر - كينيا المجموعة C

18:30 ساحل العاج - جنوب أفريقيا المجموعة D

21:00 تونس - أنغولا المجموعة E

الثلاثاء 25 يونيو 2019

00:00 مالي - موريتانيا المجموعة E

21:00 الكاميرون - غينيا بيساو المجموعة F

الأربعاء 26 يونيو 2019

00:00 غانا - بنين المجموعة F

18:30 نيجيريا - غينيا المجموعة B

21:00 أوغندا - زيمبابوي المجموعة A

الخميس 27 يونيو 2019

00:00 مصر - جمهورية الكونجو المجموعة A

18:30 مدغشقر - بوروندي المجموعة B

21:00 السنغال - الجزائر المجموعة C

الجمعة 28 يونيو 2019

00:00 كينيا - تنزانيا المجموعة C

18:30 تونس - مالي المجموعة E

21:00 المغرب - ساحل العاج المجموعة D

السبت 29 يونيو 2019

00:00 جنوب أفريقيا - ناميبيا المجموعة D

18:30 موريتانيا - أنغولا المجموعة E

21:00 الكاميرون - غانا المجموعة F

الأحد 30 يونيو 2019

00:00 بنين - غينيا بيساو المجموعة F

20:00 مدغشقر - نيجيريا المجموعة B

20:00 بوروندي - غينيا المجموعة B

23:00 أوغندا - مصر المجموعة A

23:00 زيمبابوي - جمهورية الكونجو المجموعة A

الاثنين 1 يوليو 2019

20:00 ناميبيا - ساحل العاج المجموعة D

20:00 جنوب أفريقيا - المغرب المجموعة D

23:00 كينيا - السنغال المجموعة C

23:00 تنزانيا - الجزائر المجموعة C

الثلاثاء 2 يوليو 2019

20:00 غينيا بيساو - غانا المجموعة F

20:00 بنين - الكاميرون المجموعة F

23:00 موريتانيا - تونس المجموعة E

23:00 أنغولا - مالي المجموعة E