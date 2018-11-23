مجموعات مثيرة في قرعة دوري أبطال آسيا

المصدر: Ⅶ كوالالمبور - البيان الرياضي

أقيمت أمس الخميس قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2019، وذلك في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، وأسفرت القرعة عن مجموعات قوية ومثيرة، حيث يلعب نادي العين الإماراتي بطل النسخة الأولى عام 2003 ضمن المجموعة الثالثة القوية إلى جانب الدحيل والهلال السعودي والاستقلال الإيراني، في المقابل ضمت المجموعة الثانية الاتحاد السعودي بطل عامي 2004 و2005 إلى جانب الوحدة الإماراتي وبطل الدوري الأوزبكي والفائز من مباراة الدور التمهيدي (3)، وضمت المجموعة الأولى كلاً من الوصل الإماراتي والزوراء العراقي والفائز من مباراة الدور التمهيدي (4) والفائز من مباراة الدور التمهيدي (2)، وجاءت المجموعة الرابعة مثيرة من خلال تواجد بيرسيبوليس الإيراني والسد أو الأهلي السعودي والفائز من مباراة الدور التمهيدي (1).

وينطلق دور المجموعات في فبراير 2019، بمشاركة 32 فريقاً موزعة مناصفة على منطقتين جغرافيتين (شرق آسيا وغرب آسيا)، وصولاً إلى الدور النهائي الذي يجمع بطلي المنطقتين في مباراتي ذهاب وإياب.

ورغم طلب الاندية السعودية والإماراتية بإقامة مباريات أندية الدحيل والسد على ملاعب محايدة في نسخة 2018، رفض الاتحاد الآسيوي هذا المطلب، وأصر على قاعدة مباريات الذهاب والإياب. وبقي الاستثناء الوحيد في هذا المجال (إقامة مباريات الذهاب والإياب على ملعب محايد)، في حالة المباريات التي تجمع حصرا بين أندية سعودية وإيرانية.

المجموعة الأولى

الوصل (الإمارات)

الزوراء (العراق)

الفائز من مباراة الدور التمهيدي (4)

الفائز من مباراة الدور التمهيدي (2)

المجموعة الثانية

الاتحاد (السعودية)

الوحدة (الإمارات)

الممثل الأول لأوزبكستان

الفائز من مباراة الدور التمهيدي (3)

المجموعة الثالثة

الدحيل

الهلال (السعودية)

العين (الإمارات)

الاستقلال (إيران)

المجموعة الرابعة

بيرسيبوليس (إيران)

السد

الأهلي (السعودية)

الفائز من مباراة الدور التمهيدي (1)

الدور التمهيدي

النصر (الإمارات) - الفائز من مباراة المرحلة الأولية الثانية (1)

النصر (السعودية) - الفائز من مباراة المرحلة الأولية الثانية (2)

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