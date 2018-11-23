فهد مسعود: القرعة مرضية للوحدة

المصدر: Ⅶ أبوظبي – محمد صادق

وصف فهد مسعود إداري فريق الكرة بنادي الوحدة قرعة دوري أبطال آسيا الموسم المقبل بـ «المرضية» بالنسبة للعنابي، مؤكداً أن جميع الفرق المشاركة في البطولة قوية ولا يوجد فريق سهل، الوحدة يسعى للظهور بشكل أفضل في النسخة المقبلة وتقديم المستوى الذي يليق باسم النادي والكرة الإماراتية.

وأوقعت القرعة الوحدة في المجموعة الثانية بجانب الاتحاد السعودي ولوكوموتيف الأوزبكي والفائز من الملحق من ثلاثة فرق وهي سايبا الإيراني ومينرفا بنجاب الهندي والريان.

وقال فهد مسعود في تعليقه على مجموعة الوحدة عقب حضوره مراسم قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2019:«أعتقد القرعة مرضية ومتوازنة إلى حد كبير، خاصة وأن جميع الفرق قوية ولا يوجد فريق سهل في آسيا في المرحلة الحالية، والمستويات بين أغلب الفرق متساوية، بالإضافة إلى أن الفرص أيضاً متساوية في التأهل إلى الدور الثاني».

وأضاف:«الوحدة يسعى إلى تقديم أداء أفضل ونتائج إيجابية في النسخة المقبلة وبما يليق بسمعة النادي والكرة الإماراتية، حيث نتطلع إلى نتائج أفضل مما حققها الفريق في الموسمين الماضيين، وأعتقد أن الوحدة اكتسب خبرات كبيرة من المشاركة في آخر نسختين».