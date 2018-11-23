ماميتش: العين وقع في أقوى مجموعة

المصدر: Ⅶ العين - طلحة عبدالله

اعتبر الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق نادي العين، أن قرعة دوري أبطال آسيا التي جرت مراسمها أمس بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، أوقعت العين في أقوى المجموعات إلى جانب الهلال السعودي والاستقلال الإيراني، والدحيل، غير أنه أوضح أن الوقت لا يزال مبكراً للحديث عن المسابقة القارية ومن المهم بالنسبة له ولفريقه أن ينحصر التفكير والتركيز في الوقت الحالي على المباريات الرسمية التي سيخوضها العين قبل بداية دوري أبطال آسيا.

بدوره عبر سلطان راشد عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، المدير الرياضي بالنادي، عن تمنياته بأن يعود لقب دوري أبطال آسيا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق العين، أو أحد الفرق التي ستمثل الدولة في النسخة المقبلة من دوري الأبطال الآسيوي.

واعتبر مراقبون أن مجموعة العين التي تضم إلى جانبه كلاً من الهلال السعودي، والاستقلال الإيراني، والدحيل هي أقوى مجموعات المسابقة القارية، الأمر الذي يتطلب عملاً كبيراً في الفترة المقبلة، في حين تباينت ردود الأفعال من قبل الجماهير العيناوية ما بين مستصعب ومتفائل، وفي حين أكد بعض العيناوية قوة مجموعة العين، وطالبوا بضرورة دعم الفريق بعناصر قوية من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.