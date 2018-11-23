حميد يوسف: مجموعة الوصل متوازنة

المصدر: Ⅶ دبي- عزالدين جاد الله

أكد حميد يوسف عضو مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم مشرف الفريق الأول لكرة القدم أن المجموعة التي وقع فيها الوصل في مسابقة دوري أبطال آسيا متوازنة وتضم فرقاً متقاربة، مشيراً إلى أن حظوظ فرق المجموعة متساوية في التأهل وعبور دور المجموعات. وأوقعت القرعة الوصل في مجموعة تضم إلى جانبه فرق:«الزوراء العراقي، والمتأهل من ملحق» الغرافة، ذوب آهن، الوحدات، الكويت«، والمتأهل من ملحق»النصر السعودي، أجمك الأوزبكي، دوشنبه الطاجاكستاني«.

وقال مشرف فريق الوصل:» نتطلع إلى تقديم مردود مشرف ومستوى يليق بكرة الإمارات في الحدث القاري المهم، خصوصاً وأن الوصل بات الآن يمتلك خبرة جيدة في البطولة الآسيوية التي شارك فيها الموسم الماضي.

ووصف حميد يوسف مجموعة فريق العين بالصعبة، بتواجد الهلال السعودي، والاستقلال الإيراني والدحيل القطري، لكنه أكد على قدرة الزعيم في تقديم مستويات طيبة والوصول لأبعد مدى في المسابقة، مشيراً إلى أن العين يمتلك الحنكة والخبرة في التعامل الجيد مع مثل هذه المباريات ولديه العناصر المؤهلة لتحقيق المطلوب.

