يوفانوفيتش: النصر جاهز للمنافسة

المصدر: Ⅶ دبي ـ عدنان الغربي

أكد الصربي ايفان يوفانوفيتش مدرب النصر، أن فريقه جاهز للمنافسة وسيدخل بقوة إلى المسابقة القارية، وسيستلهم من مشاركته الأخيرة التي قدم فيها مستويات جيدة خطفت الأنظار إليه،

مشيراً إلى أنه لا وجود لمباريات سهلة في دوري أبطال آسيا، وقال: بالـتأكيد القرعة وضعت النصر في حال تأهله في مجموعة صعبة، وهذا أمر متوقع بحكم أن كل الفرق المشاركة قوية، وتملك خبرة واسعة سواء في دورياتها المحلية أو على الصعيد القاري.

وأوضح المدرب الصربي أن النصر قدم مستويات جيدة في المشاركة الأخيرة وسيحاول تأكيدها بمستويات أقوى في النسخة الجديدة، مشيراً إلى أن التركيز سيكون أولاً على مباراة الملحق، وأضاف: بشكل عام لن نشغل تفكيرنا بدوري أبطال آسيا الآن، أمامنا مباريات دوري الخليج العربي ثم كأس صاحب السمو رئيس الدولة ثم ستأتي آسيا، أولويتنا تحسين أداء الفريق وتطويره حتى نصل به إلى أتم الجاهزية، وعندما تكون نتائجنا جيدة في المسابقات المحلية ستعطينا الدافع لتقديم أفضل ما لدينا.