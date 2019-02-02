العواني: نجاح تنظيمي مبهر لـ «الإمارات 2019»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أكد عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي مدير بطولة كأس آسيا «الإمارات 2019»، أن بطولة كأس آسيا نجحت بامتياز بشهادة الجميع وقال العواني ان النجاح التنظيمي المتميز للبطولة يؤكد القدرات النوعية المتفوقة لدولة الإمارات في تنظيم أحداثِ وبطولات عالمية المستوى طبقا لأرفع المعايير.

وأكد ان البطولة ساهمت في ترسيخ السمعة الرفيعة التي تتمع بها دولة الإمارات كمركز لأستضافة كبرى الأحداث الرياضية العالمية، مشيرا إلى أن بطولة كأس آسيا «الإمارات 2019» حققت أيضا العديد من المكاسب الاقتصادية والتسويقية والسياحية والإعلامية، وسيتم إجراء دراسة لتحديد قيمة العوائد المالية والاقتصادية والإعلامية من استضافة البطولة بعد ثلاثة أشهر من الآن، مشيراً إلى أن ما أعلن عنه سابقاً عن أن البطولة تكلفت مليار درهم شاملة كل ما يتعلق بالبطولة من تطوير الملاعب والمنشآت الرياضية وملاعب التدريب وكل ما يتعلق بالتنظيم.

وأشاد العواني في الجلسة الإعلامية التي عُقدت مساء أول من أمس بحضور محمد البادع، رئيس اللجنة الإعلامية للبطولة، وعدد كبير من وسائل الإعلام المحلية والدولية، بالتغطية الإعلامية للبطولة سواء من وسائل الإعلام المحلية أو الدولية، مؤكداً أن وسائل الإعلام قدمت تغطية متميزة على مدار أيام البطولة بالكامل في ظل الحضور الإعلامي المكثف من كل دول العالم، مشيراً إلى أن نجاح التغطية وتميزها جاء بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة الإعلامية برئاسة محمد البادع وفريق العمل، بالإضافة إلى التسهيلات الكبيرة التي وفرتها اللجنة المحلية المنظمة لجميع الإعلاميين الذين وصل عددهم إلى 1464 إعلامياً.

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