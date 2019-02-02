إشادات واسعة بالتنظيم الرائع للبطولة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

جمعت الإمارات خلال 27 يوماً شعوب العالم المحبة لكرة القدم والمتابعين للكرة الآسيوية، في احتفالية أبهرت عيون المتابعين للمباريات من أرض التسامح، وعبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عبر الآلاف عن تقديرهم وإشادتهم بتنظيم البطولة المبهر، وعبر وسم #نهائي_كأس_آسيا2019 قال خالد من البحرين: «نبارك لأهلنا في الإمارات نجاح تنظيم هذا المحفل الآسيوي الكبير، كل الشكر لكم على كل ما قدمتموه من حسن الضيافة».

أما عبد الله فغرد قائلاً: «ألف مبروك لدولة الإمارات حكومة وشعباً على نجاح تنظيم بطولة آسيا. تنظيم أكثر من رائع وملاعب بمواصفات عالمية. شكراً من القلب يا دولة الوفاء والعروبة والشهامة».

أما المصري منير، فقال: «عندما يتحقق نجاح بهذا الشكل الرائع في الإمارات فاعلم أن هناك قادة يصنعونه وشعباً يستحقه».