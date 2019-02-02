«الاستئناف» واللجوء إلى «كاس» خياران أمام اتحاد الكرة

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

يدرس اتحاد الكرة قرار لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي برفض الاحتجاج على مشاركة لاعبي قطر المعز علي وبسام الراوي، من الناحية القانونية من أجل اتخاذ قرار بالاستئناف «آسيوياً» أو اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية «كاس»، لإنصاف اتحاد الكرة في شكواه، خاصة وأنه قدم كل المستندات الدالة على عدم قانونية مشاركة اللاعبين، وكانت لجنة الانضباط الآسيوية رفضت احتجاج اتحاد الكرة بشأن أحقية مشاركة المعز علي وبسام الراوي في تمثيل منتخب قطر، وذلك بعد اجتماع استمر 4 ساعات من المداولة حول الطعن في التزوير القطري للاعبين المجنسين.

وتردد أن رفض الشكوى يعود إلى تقديم اتحاد الكرة صوراً من أصول الوثائق الدالة على شكواه، دون الحصول على الأصول من الدولتين المعنيتين للاعبين، وهو ما يلزمه مخاطبة الدولتين الأصليتين للاعبين «العراق والسودان» للتأكد من صحة صور الوثائق.