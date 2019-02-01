«الآسيوي» مطالب بحسم شكوى «مجنّسي قطر» اليوم

المصدر: دبي-العوضي النمر

طالب اتحاد الكرة لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي، بضرورة حسم شكواه على عدم قانونية مشاركة اثنين من لاعبي قطر خلال مباراة الفريقين سوياً في الدور نصف النهائي، وهما المهاجم المعز علي (22 عاماً)، المولود في السودان، ومتصدر ترتيب هدافي البطولة (8)، والمدافع بسام الراوي (21 عاماً)، المولود في العراق، قبل إقامة المباراة النهائية للبطولة، والتي ستقام مساء اليوم بين اليابان وقطر، تطبيقاً للمساواة والعدالة الناجزة، ومنح كل طرف حقه، وترسيخاً لمبدأ العدالة، حتى لا يتضرر الطرف الشاكي من شكواه.

مماطلة

وتأتي تلك المطالب، بعد أن تلاحظ للجميع مماطلة لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي، في حسم شكوى اتحاد الكرة الإماراتي، الذي قدم بدوره كل المستندات اللازمة، والتي تدعم شكواه، خاصة أن جميع أعضاء اللجنة موجودون في العاصمة أبوظبي، ولا يوجد مبرر للمماطلة والتسويف، لأن حسم القضية قبل المباراة النهائية، سيمنح منتخب الإمارات أحقية لعب المباراة النهائية، لو ثبت صحة التزوير، أما في حال إقامة المباراة النهائية، وانتهاء المباراة، فسوف يسقط حق اتحاد الإمارات، ويكون المستفيد منتخب اليابان، في حال انهزم في المباراة، لذلك، فإن الحسم قبل المباراة النهائية أمر مهم.

تزوير

وبحسب قانون الانضباط والأخلاقيات في الاتحاد الآسيوي، فإن عقوبة إشراك أي لاعب غير مؤهل للعب، هو خسارة المباراة، وفرض غرامة مالية على الطرف الذي قدم بيانات خاطئة لتسجيل اللاعبين، وقدم اتحاد الكرة ملفاً، يتضمن مستندات ثبوتية رسمية، تثبت التزوير القطري في تجنيس لاعبين على الأقل، وتحديداً العراقي بسام الراوي والسوداني المعز علي، وهو ما يشكك في نزاهة الاتحاد القطري، الذي اعتمد تجنيس عدد هائل من اللاعبين خلال السنوات الماضية، لا سيما اللاعبين الأقل من 23 عاماً، للتحايل على المادة 7 من قانون الفيفا المرتبط بالتجنيس.

حسم

من جهة أخرى، قال المستشار عيسى صالح رئيس لجنة فض النزاعات في اتحاد الكرة: أنا ابن الإمارات، ويهمني صالح اتحاد الكرة، في حال ثبوت صحة شكواه، وأتمنى حسم هذا الملف بأسرع وقت، ولكن عادة هناك إجراءات للتقاضي، بعيداً عن العاطفة، وهي ضرورة إخطار الطرف المشكو في حقه، من أجل تقديم ما يثبت عكس الشاكي، لأن الحكم بدون النظر لرأيه، يمكن المشكو في حقه من الاستئناف وكسب القضية، وعلى لجنة الانضباط أن تنظر في رد كل طرف، ولكن من خلال مواعيد محددة منعاً للمماطلة.

وأضاف: من المفترض أن يتم الحسم قبل انطلاقة المباراة النهائية، لأنه لو لعبت المباراة وانتهت، سقط حق الإمارات في الاستفادة من الشكوى، لأنه في حال فاز منتخب قطر، وظهر أن مستنداته غير قانونية، فإنه يخسر نتيجة المباراة، ويستفيد منتخب اليابان، وفي حال فاز منتخب اليابان، وثبت صحة شكوى الإمارات، فإن المشكو في حقه، يتعرض لعقوبات ما بين إيقاف ومالية، لذلك، نأمل أن يتم حسم الاحتجاج اليوم، حتى يستفيد الطرف الشاكي من شكواه.

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