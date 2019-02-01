يوشيدا: الفوز باللقب منعطف مهم للكرة اليابانية

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

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قال كابتن المنتخب الياباني، مايا يوشيدا، إنه في حال الفوز باللقب، فإنه سيشكل منعطفاً مهماً في تاريخ الكرة اليابانية، ويأتي استكمالاً لإنجاز لقب آسيا عام 2011، ومؤكداً أنهم جاهزون لهذه المواجهة، على المستوى الذهني والبدني، وعملوا بكد واجتهاد قبل انطلاق البطولة، من حيث إقامة معسكرات ناجحة، وفترة إعداد جيدة، ولافتاً إلى أنه بعد هذا المجهود، يستحقون التأهل للنهائي، والجميع متأهب لهذه اللحظة التاريخية، والتي يحصد فيها «الساموراي» النسخة الخامسة في تاريخه الكروي.

وأوضح أن نقاط القوة لدى «الساموراي»، الانسجام للمواصلة وتحقيق الأفضل للكرة اليابانية.





هدف



حلم اللقب الخامس يراود اليابانيين

حقق المنتخب الياباني لقب البطولة 4 مرات خلال مشاركته في 8 نسخ ماضية من نهائيات الأمم الآسيوية، متربعاً على عرش البطولة عن جدارة سواء في عدد الألقاب أو في النسبة المئوية، ويعمل الساموراي على تعزيز تفوّقه الآسيوي بإحراز اللقب للمرة الخامسة.

وعلى جانب آخر شهدت مدينة زايد الرياضية، تحضيرات من نوع خاص للقاء نهائي كأس آسيا «الإمارات 2019»، حتى يخرج في أفضل صورة، ونشطت أعمال الصيانة والتجهيز، وإضافة اللمسات الجمالية على الاستاد، الذي يحتضن اللقاء الختامي للبطولة التي انطلقت منذ الخامس من يناير الماضي على الملعب نفسه، مع الترتيبات اللازمة لسهولة انسياب حركة الجماهير اليابانية.