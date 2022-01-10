حمدان بن محمد يكرم الفائزين بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي

المصدر: دبي - عدنان الغربي ورحاب حلاوة

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كرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، راعي «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الفائزين ضمن فئات الدورة الحادية عشرة للجائزة من القيادات الرياضية المحلية والعربية والعالمية، والرياضيين والمدربين والحكام والمسؤولين من مختلف قطاعات العمل الرياضي في دولة الإمارات والمنطقة العربية والعالم.

جاء ذلك في الحفل الكبير الذي نظمته جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، أمس، في مركز المؤتمرات والمعارض بمقر إكسبو 2020 دبي، وشارك في التكريم معالي مطر الطاير، رئيس مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي بحضور معالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لحكومة دبي، والفريق محمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وعبدالله الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وسعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وأحمد سعيد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي، وموزة المري، الأمينة العامة للجائزة، وأعضاء مجلس أمناء الجائزة ولفيف من رؤساء الاتحادات والأندية الرياضية الوطنية والعربية والدولية، وعدد من مسؤولي القطاع الرياضي.

وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: في مقر إكسبو 2020 دبي، كرمنا الفائزين بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي، قصص نجاح وطموحات بلا حدود من الإمارات ووطننا العربي والعالم استحقت هذه الجائزة المرموقة التي أصبحت عبر مسيرتها من أهم الجوائز عالمياً لتكريم الرياضيين.

احتفالات

بدأ الحفل بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات وعرض فيلم عن الدورة الحادية عشرة من الجائزة التي تأتي هذا العام في أعقاب الاحتفالات باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، وتضمن الفيلم إحصاءات عن المشاركين والفائزين في الجائزة وعرض المسكوكة الفضية التي أصدرتها الجائزة، كما تم عرض فيلم قصير بعنوان قصة بطل يروي قصة البارالمبي العراقي جراح نصار. وألقى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري كلمة المُكرَّمِين وأعرب فيها عن خالص التقدير للجائزة وراعيها، ولإمارة دبي وقيادتها الرشيدة لما توليه للرياضة والرياضيين من اهتمام ودعم وتشجيع مستمر، مؤكداً أن كون الجائزة تحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يُعلي من قيمة الجائزة ويعزز من أهدافها الرامية إلى تحفيز التميز والإبداع في مختلف مجالات العمل الرياضي.

فوز

وكرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفائز بجائزة المؤسسة العربية التي مُنحت إلى النادي الأهلي للرياضة البدنية من مصر وتسلمها محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، والفائز بجائزة المؤسسة العالمية من الاتحادات الدولية الأولمبية الصيفية والتي فاز بها الاتحاد الدولي لكرة اليد، وتسلّم الجائزة جويل ديبلانك النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

كما كرّم سمو ولي عهد دبي، الرياضيين الفائزين في فئة رياضي ناشئ محلي، إذ فاز 6 رياضيين ناشئين من دولة الإمارات من مختلف الألعاب الرياضية تقديراً لإنجازاتهم، وتم تحديدهم من خلال تصويت الجماهير عبر قناة دبي الرياضية والتطبيق الذكي للجائزة بنسبة 50%، والذين بلغ عددهم 231216 صوتاً من الجماهير، بالإضافة إلى نسبة 50% من لجنة التحكيم، وفاز فيها فـي المركز الأول سيف المنصوري، والثاني محمد العامري، والثالث سلوى المنصوري، والرابع اليازية طارق، والخامس رحمة المرشدي، وفي المركز السادس يوسف المطروشي. وفاز بفئة الشخصية الرياضية العربية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، وتسلمها نيابةً عنه جاسم البوعنين، الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية.

وسام

كما سلّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أوسمة الفوز في فئة الحكم المحلي لأحمد الحمادي، وفي فئة المدرب المحلي فاز بها كل من: عبدالعزيز الياسي وعبدالحميد الحوسني، والإداري العربي فازت بها آية مدني من مصر، و رياضي محلي متميز فاز بها زايد الكثيري، والرياضي العربي منحت لـرياضيين شباب عرب ممن تألقوا في أولمبياد 2020 التي أقيمت في ظروف استثنائية وحققوا نتائج متميزة فيها وهم: أحمد الحفناوي من تونس، وطارق علي من السعودية.

إنجاز

كما كرّم سموه الفائز بفئة رياضي حقق إنجازاً رفيع المستوى، وحصل عليها معن أسعد من سوريا، والفائزين في فئة رياضي حقق إنجازاً في ظروف وتحديات صعبة من أصحاب الهمم، ومنحت مناصفة لرياضيين تألقا في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 وهما: وليد كتيلة من تونس، وجراح نصار من العراق، وفي فئة الفريق العربي فاز المنتخب الجزائري لكرة القدم، وتسلّم الجائزة حكيم مناد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجزائري لكرة القدم.

كما كرم سمو رئيس الجائزة الفائز في فئة المؤسسة المحلية، وفازت بها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وتسلم الجائزة عبدالله الحميدان الأمين العام للمؤسسة، وفي فئة الإداري المحلي فاز أنس العتيبة رئيس الاتحاد الآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، وفي فئة الفريق المحلي فاز منتخب الإمارات للقدرة والتحمل وتسلم الجائزة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

تكريم

وكرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الشركاء الاستراتيجيين للجائزة وهم: هيئة كهرباء ومياه دبي وتسلم درع التكريم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، وشركة نخيل العقارية وتسلم درع التكريم عصام كلداري، عضو مجلس إدارة الشركة، وشركة «دراجون أويل» وتسلمت درع التكريم بدرية خلفان الرئيسة التنفيذية للموارد البشرية في الشركة.

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