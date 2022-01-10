حكيم مناد: حلم كل رياضي وثمرة جهود سنوات طويلة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد حكيم مناد لاعب المنتخب الجزائري سابقاً وعضو الاتحاد الجزائري لكرة القدم حالياً، أنه فخور بحصول منتخب بلاده على جائزة أفضل منتخب عربي بعد تألقه وتتويجه بلقب كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر. وأوضح مناد: أن تكريم المبدعين العرب ليس أمراً غريباً على دولة الإمارات التي قدمت الكثير من الدعم للرياضة والكرة العربية، مشيراً إلى أن الفوز بالجائزة ثمرة جهود سنوات طويلة، وهي محفزة لكل المكرمين بها لمواصلة التألق وتحقيق الإنجازات، كما أنها أفضل تكريم وحلم كل رياضي عربي، موجهاً الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعم سموه اللامحدود للقطاع الرياضي.

أما اليازية طارق دوية الفائزة عن فئة رياضي ناشئ محلي، ترى أن تكريمها بهذه الجائزة في مقتبل عمرها، سيمنحها دافعاً مستقبلياً لتصل إلى العالمية، وترفع علم الدولة في مختلف المحافل الدولية، وتحديداً في تخصص الجمباز.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز