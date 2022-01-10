معن أسعد: حافز لتقديم إنجازات أولمبية قادمة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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قال معن أسعد من سوريا والفائز عن جائزة رياضي حقق إنجازاً رفيع المستوى في ظل ظروف وتحديات كبيرة، والذي حصل على الميدالية البرونزية في مسابقة رفع الاثقال بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، أن دولة الإمارات سباقة دائماً في دعم المبدعين والمبتكرين في شتى المجالات والقطاعات، وقدمت الكثير من المبادرات التحفيزية التي كان لها الأثر الكبير في جعلها وطن الإبداع. وأوضح أن فوزه بالجائزة حافز لتقديم إنجازات أولمبية تليق بكل العرب، معرباً عن سعادته وشكره للقائمين على هذه الجائزة الدولية التي تخلد أسماء اللاعبين الرياضيين العرب.

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