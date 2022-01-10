أحمد الحفناوي: وسام شرف على صدر كل رياضي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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صرح البطل الأولمبي التونسي أحمد الحفناوي أنه فخور بفوزه بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي التي اعتبرها في مكانة التتويج الأولمبي، وقال: الجائزة وسام شرف على صدر كل رياضي ومصدر اعتـزاز وفخر لكل المكرمين بها، والفوز بها سيعطيني شحنة وإرادة قوية لمواصلة العمل بأكثر ثقة لتحقيق المزيد من الألقاب والاستعداد الجيد لأولمبياد باريس 2024.

واعتبر الحفناوي تكريمه بالجائزة إنجازاً رائعاً لا يقدر بثمن، وقال إنه شعر بفرحة غامرة عندما تلقى فوزه بها وكان متشوقاً للحفل، مثنياً على التنظيم ومتمنياً أن ينجح في الحصول عليها مرة أخرى، مؤكداً أن ذلك يحتاج إلى عمل.

كما أكد، أن الجائزة كرّست ثقافة الإبداع للرياضيين العرب باعتبارها الأولى من نوعها عربياُ، مشيراً إلى أن وصولها إلى العالمية يؤكد المكانة، التي أصبحت تحظى بها في الوسط الرياضي، وقال: جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي دافع لمضاعفة الجهود وتمثيل الرياضة العربية بأحسن صورة في البطولات العالمية.

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