المصدر: دبي - عدنان الغربي ورحاب حلاوة

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أكد فائزون في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، أن الجائزة عززت مكانة دبي وجهة داعمة للمبدعين والموهوبين في الساحات الرياضية العالمية، وباتت وسيلة مهمة للتحفيز وتحقيق التنافسية، مشيرين إلى أنها تعد لبنة أساسية ومحركاً فاعلاً لتطوير مسيرة العمل الرياضي، مثمنين دور الجائزة في دفع الحركة الرياضية الدولية وزيادة دافعية الأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب نحو المزيد من التألق.

وقال الدكتور حسن مصطفى عضو مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، إن الجائزة لديها فكر متميز في استقطاب الكوادر الرياضية المبدعة سواء على المستوى المحلي أو العربي أو العالمي، وهذا يعزز انتشارها بشكل كبير في المجال الرياضي. كما وجه الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على جهوده الكبيرة في رعاية المبدعين وتكريمهم.

إنجازات

من جانبه، أكد أنس ناصر العتيبة الفائز بجائزة أفضل إداري محلي، أن فوزه بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي جاء تكريماً لما حققه في مسيرته العملية وفوزه برئاسة الاتحاد الآسيوي وتقلده منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، موضحاً أن هذه الجائزة تعني له الكثير وتعد أكبر مشجع للرياضيين ليبذلوا قصارى جهدهم للوصول إلى مكانة الإبداع في مجالات الرياضة المختلفة، موضحاً أن للجائزة مكانة كبيرة في الحركة الرياضية الدولية من خلال السمعة التي حققتها على مدار سنواتها، ولها صدى كبير على المستوى العالمي، وتحديداً في نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني.

وتابع العتيبة: الجائزة تعكس المكانة المرموقة للاعبين الرياضيين، وخاصة أنه سعى وراء الفوز وقدم جهوداً كبيرة للفوز بها، ما يسهم في تطوير العمل الرياضي بشكل عام، سواء على المستوى الفني أو الإداري أو المشجعين والشركاء الاستراتيجيين.

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