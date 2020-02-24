الألماني أكرمان بطل المرحلة الأولى لطواف الإمارات

المصدر: دبي-عدنان الغربي

توج الألماني باسكال أكرمان، دراج فريق بورا هانسغروي، بطل المرحلة الأولى (واحة دبي للسيليكون) لطواف الإمارات، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، الذي يقام ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ويستمر حتى 29 الجاري، بمشاركة 140 دراجاً عالمياً، يمثلون 20 فريقاً من 5 قارات، بمسافة إجمالية للسباق تصل إلى 1122 كلم.

وأنهى باسكال أكرمان السباق في الصدارة، بعدما نجح في قطع مسافة السباق 148 كلم، في زمن قدره 3:29:09 ساعات، بفارق 4 ثوانٍ على الأسترالي كاليب أيوان من فريق لوتو سودال، الذي جاء في المركز الثاني، وحصل باسكال أكرمان على القميص الأحمر، المخصص لمتصدر السباق، والذي ترعاه طيران الإمارات، كما حصل أيضاً على القميص الأخضر لمتصدر السباق بالنقاط، برعاية مبادلة، فيما حصل الصربي فيليكو ستوينيتش من فريق فيني زابيو الإيطالي، على القميص الأسود المخصص للسرعة، برعاية طيران أبوظبي، كما حصل الدراج نفسه على القميص الأبيض، المخصص للمتصدر تحت 25 سنة، برعاية نخيل.

وحضر مراسم التتويج عند خط النهاية في منطقة السيليكون، كل من سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للطواف، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، نائب رئيس اللجنة المنظمة، وأسامة الشعفار رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للدراجات، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، والدكتور محمد الزرعوني نائب الرئيس، الرئيس التنفيذي في واحة دبي للسيليكون، وممثلي الشركات الراعية.

ويتجه الطواف اليوم إلى المرحلة الثانية «حتا – سد حتا» لمسافة 168 كم، والتي تنطلق من جبال الحجر من حتا، بجوار القرية التراثية، ويمر المسار عبر جبال الحجر والصحراء المحيطة بها، على طرق واسعة ومستقيمة، تتميز بتموجاتها المتواصلة، وبعد الوصول إلى نقطة الانعطاف في الفجيرة، يلتف المسار عائداً نحو حتا، ثم يتجاوز منطقة المنيعي، وينعطف نحو الحويلات، ومنها إلى حصن حتا.

وعبّر الألماني باسكال أكرمان بطل المرحلة الأولى من طواف الإمارات، عن سعادته بالتتويج بلقب المرحلة، مؤكداً أن الفوز بالمرحلة الأولى من طواف الإمارات، سيكون دافعاً كبيراً للمنافسة في المراحل القادمة من الطواف، وقال في تصريحات، عقب تتويجه بلقب المرحلة الأولى، سأعمل على تقديم أفضل ما لديَ للاستمرار في المنافسة على المراكز الأولى.

وأضاف أكرمان: «اعتمدت في الأمتار الأخيرة على زملائي، فالجميع كان قوياً ورائعاً، وكانت المنافسة على أشدها».

وتابع: «كانت بداية المرحلة الأولى صعبة للغاية، وازدادت الصعوبة في الأمتار الأخيرة، في ظل احتدام المنافسة، من المهم أن أشير إلى روعة الطرق، والتي ساعدت الدراجين على تقديم أفضل ما لديهم من مستويات، مستوى الطرق هنا في دبي، أفضل بكثير من أماكن أخرى تقام فيها سباقات عالمية».

وكان باسكال أكرمان قد بدأ ركوب الدراجات في سن مبكرة، وتحديداً في السادسة من عمره، وحقق نجاحاً مبكراً على المسار والطريق، ففي عام 2016، اصطف باسكال أمام العديد من أفضل النجوم، عندما حصل على المركز الثالث في سباق مونستر.

وعندما وصل إلى صفوف المحترفين، أظهر قدرة كبيرة، بحصوله على المركز الرابع في بطولة أوروبا في الدنمارك، وبات باسكال هو أنجح متسابقي الدراجات الألمانية، حينما حقق انتصارات عالمية في تسعة مواسم.

ونال باسكال جائزة الكلاسيكية الألمانية، حصل على مرحلتين في سباق جراند تور، ليصبح أول متسابق ألماني في تاريخ السباق يفوز بتصنيف النقاط.

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