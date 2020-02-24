تقديم الفرق في حفل مبهر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أقامت اللجنة المنظمة لطواف الإمارات مساء أول من أمس، حفلاً مبهراً لتقديم الفرق المشاركة في النسخة الثانية بفندق وستن الميناء السياحي، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة وأسامة الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات الهوائية.

وتم تقديم الفرق بالأزياء الرسمية لها وبطريقة مبتكرة على المسرح واستعراض المسارات الجديدة بعد التعديلات الأخيرة التي شملتها. وتشهد النسخة الثانية لطواف الإمارات التي تمتد لمسافة 1120 كم، مشاركة 140 دراجاً عالمياً يمثلون 20 فريقاً من 5 قارات.