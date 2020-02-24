3 إماراتيين ضمن لجنة التحكيم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تتشكل لجنة تحكيم النسخة الثانية لطواف الإمارات، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، 10 حكام من بينهم 3 إماراتيين هم عبد الله الحوسني، علي سيف اليعربي وسيف الشرقي و3 حكام من الاتحاد الدولي و4 حكام إيطاليين.

وقال عبد الله الحوسني إن مشاركة الحكام المحليين ضمن لجنة تحكيم الطواف يسهم في تطوير إمكانياتهم وكسب المزيد من الخبرة، خصوصاً أن طواف الإمارات السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، ومن الصعب الحصول على فرصة مماثلة لتحكيم سباق من هذا الحجم، وأضاف: مكاسب الطواف عديدة بالنسبة للحكام وكذلك للعبة نفسها من ناحية الترويج ونشرها بين مختلف فئات المجتمع.

وتابع قائلاً: التعاون مع حكام كبار ودراجين محترفين من ضمنهم أبطال العالم وأصحاب ألقاب دولية عديدة يساعدنا على كسب الخبرة ومتابعة التطورات. وأوضح الحوسني أن الحكم الإماراتي بفضل كفاءته نجح في كسب ثقة لجنة التحكيم.