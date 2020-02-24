كريس فروم.. جولة في مضمار القدرة

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

استغل بعض الدراجين الأيام القليلة التي سبقت انطلاقة طواف الإمارات للتدرب في مضمار القدرة للدراجات الهوائية الوجهة الأولى لممارسة هذه الرياضة في دبي، ومن بينهم البريطاني كريس فروم دراج فريق أيوس الذي نشر صوراً له على حسابه عبر تويتر وهو يتدرب في هذه المنطقة ويستمتع بأشعة الشمس الدافئة معلقاً عليها: «الخروج في رحلة سهلة قبل طواف الإمارات».

وعبر فروم قبل انطلاق السباق أنه سعيد بالتواجد في الإمارات للمشاركة في السباق لأول مرة، وقال: تمنيت المشاركة في النسخة الماضية ولكن لم أستطع ذلك، بعد حادثة السقوط يونيو الماضي، ابتعدت عن السباقات منذ 8 أشهر، وأنا سعيد جداً بالعودة والتواجد هنا، وأتمنى أن أكون على المستوى السابق، بالتأكيد لن أفوز خلال هذا الأسبوع، لقد مررت بفترة صعبة خلال الأشهر الثمانية الماضية، وهدفي تحقيق بداية مبكرة في الموسم الحالي، وسعيد للغاية بحصولي على فرصة أخرى للعودة إلى المضمار.

ويعد فروم أحد أبرز الدراجين في العالم وهو من مواليد 1985 بكينيا، وسبق أن توج بالعديد من الطوافات الكبرى مثل فيولتا في إسبانيا 2011 و2017 وطواف فرنسا 2013 و2015 و2016 و2017 وجيرو دي إيطاليا 2018.