الدراج الصربي: لم أتوقع التتويج بالقميصين

المصدر: دبي- البيان الرياضي

قال الصربي فيليكو سوتوبينيتش من فريق زابو كي تي أم الإيطالي الحاصل على القميصين الأسود للسرعة والأبيض للمتصدر تحت 25 سنة، إنه لم يتوقع نيل هذين القميصين في هذه المرحلة خاصة مع قوة المنافسات بين جميع الدراجين حتى الأمتار الأخيرة من السباق.



وأضاف: دافع كبير بالنسبة لي من أجل التقدم في المراحل القادمة من الطواف، خاصة وأن البيئة المحيطة ساعدتني كثيراً سواء من طبيعة الطقس أو الطرق الرائعة التي كان لها الدور في دعمي ودعم جميع الدراجين.



وأعرب دراج فريق كي تي أم الإيطالي عن ارتياحه لما حققه من نتيجة وتألق في المرحلة الأولى، لافتاً إلى أن طواف الإمارات كان رائعاً منذ انطلاقته في العام الماضي، خاصة وأن كافة نجوم العالم شاركوا به وهو أمر إيجابي ورائع للدراجين الصغار من أجل كسب مزيد من الخبرة والتميز.