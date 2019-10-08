بطل العالم في الجوجيتسو يشارك في مؤتمر دبي للذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يشارك البرازيلي ريغان ماتشيدو، بطل العالم ومدرب النجوم في رياضة الجوجيتسو، في فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي، الحدث الأول من نوعه في المنطقة الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وذلك يومي 14و15 أكتوبر الجاري في قاعة راشد بمركز دبي التجاري العالمي، ويتحدث ماتشيدو عن استخدامات الذكاء الاصطناعي في تطوير رياضة الجوجيتسو، والأداء الخاص في التدريبات، وأرسل ماتشيدو رسالة عبر حسابه الرسمي في وسائل التواصل الاجتماعي لجماهيره قال فيها إنه سيحضر إلى دبي للمشاركة في المؤتمر، وأنه يعلم بأن رياضة الجوجيتسو لديها شعبية واسعة في دولة الإمارات، وهناك العديد من الأبطال الذين ينافسون في الدولة، وأعرب عن حرصه على لقاء الجمهور والرياضيين في دبي أثناء مشاركته في المؤتمر.

مدرسة ماتشيدو

وأسس ريغان نفسه كواحد من أكثر المدربين احترافاً في البرازيل عندما طور أسلوبا جديدا في رياضة الجوجيتسو المعروف بمدرسة ماتشيدو جوجيتسو على جوار إخوانه الأربعة، والتي قدمت طريقة مبتكرة للتعليم ازدادت شعبيتها بسرعة في كافة أنحاء البلاد، وانتقل ريغان مع إخوته إلى الولايات المتحدة، حيث لم تكن رياضة الجوجيتسو مشهورة هناك لذلك تنافس في البطولات الأخرى مثل الجودو اليابانية وسامبو الروسية، ومع مرور الوقت تصدرت إنجازاته عناوين الصحف الأمريكية حين فاز على مؤسسة فنون الدفاع عن النفس، وأنشأ مع إخوته بعد ذلك سلسلة من مدارس ماتشيدو جوجيتسو في كافة أنحاء أمريكا، وفاز بالعديد من البطولات في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.لا

سيرة حافلة

ويعد ريغان من أشهر مدربي الجوجيتسو في العالم، حيث كان يدرب نجوم هوليوود على حركات الدفاع عن النفس ومن أبرزهم النجم العالمي فان ديزل، وتشوك نوريس، وويز خليفة، وأشتون كوتشر، وبرانجي دان إينوسانتو، كما عمل مع ستيفن سيجال، وميل جيبسون، كيانو ريفز، وسكارليت جوهانسن، وروبرت باتنسون، وتشارلي هونام، والملاكم العالمي تيتو أورتيز، كما ويعد ريغان نموذجاً للشخص الرياضي الناجح حيث بنى نفسه وطور قدراته منذ البداية، وحافظ على مسيرته الناجحة بعد الاعتزال للتحول إلى مجال تدريب الرياضيين وتدريب نجوم السينما على أداء الحركات القتالية في أفلامهم، كما أنه نموذج ناجح في استخدام الذكاء الاصطناعي للتدريبات الرياضية وتطوير مستوى أداء الرياضيين وهو المحور المرتبط بمشاركته في مؤتمر الذكاء الاصطناعي.

إنجازات

وحصل ماتشيدو على الحزام الأسود والأحمر من الدرجة الثامنة في الجوجيتسو بالبرازيل وظل متربعاً على عرش البطولات العالمية لأكثر من 25 عاماً، التحق بالرياضة في ثمانينات القرن الماضي على المستوى التنافسي وفاز بأول بطولة له في سن الرابعة عشرة وبعد فترة وجيزة أصبح بسرعة أحد أبرز المنافسين في البرازيل وظل ينافس دون توقف من سن 14 إلى 21 عاماً ليحقق رقماً مذهلاً من عدد مرات الفوز برصيد 365 فوزاً دون أي خسارة، من بينها المنافسة في 19 مباراة في يوم واحد.

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