ابتكارات الشركات العالمية في معرض «الذكاء الاصطناعي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يستقطب «مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي» كبرى الشركات المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الرياضية، حيث أكدت عشرات الشركات من مختلف الدول مشاركتها في فعاليات النسخة الأولى من الحدث الأول من نوعه في المنطقة الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، خلال الفترة 14-15 أكتوبر الجاري في قاعة راشد بمركز دبي التجاري العالمي. وأعلنت أشهر الشركات المنتجة لتقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي المتعلقة بالرياضة عن نيتها الكشف عن أحدث ابتكاراتها وإطلاق منتجاتها وتطبيقاتها الجديدة خلال فعاليات المعرض.

ومن أبرز الشركات التي ستوجد في المعرض شركة «تسلا» التي ستقدم بدلة رياضية ذكية تعد أحدث تصميماتها في هذا المجال الحيوي، والتي ترصد كل المؤشرات الحيوية وتحدد بدقة أداء الرياضي للتدريبات والمنافسات ويتم استخراج جميع المعلومات ضمن تقرير فني يسهم في دعم جهود المدربين بتطوير أداء الرياضي والوصول به إلى منصات التتويج، ويساعد الرداء على قياس جميع تحركات عضلات الجسم أثناء التدريب وزيادة سرعة أخذ القرار الصحيح عن طريق التدريبات بجهاز الواقع الافتراضي، وتتميز البدلة الجديدة بأنها تجمع بين التصميم الرائع المعاصر والإلكترونيات الذكية، وأصبحت أول واجهة لكامل الجسم في العالم تربط بين المستخدمين من الرجال والسيدات مع البيئة الرقمية، كما تتميز البدلة بثباتها أثناء التدريب وقوة حساسيتها ومرونتها أثناء تشغيل تقنية الواقع الافتراضي معها، كما يمكن ارتداؤها تحت الملابس العادية دون أن تأخذ حيزاً يذكر.

تطبيق

كما ستطلق شركة إكوليب منصة تطبيقها الإلكتروني العربي الجديد خلال فعاليات المعرض، ويعد تطبيق إكوليب هو أشهر وأكبر تطبيق في العالم متخصص في رياضة ركوب الخيل، حيث يستخدمه أكثر من نصف مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم، ويستخدم التطبيق المستشعرات الموجودة في الهواتف والساعات الذكية لتتبع كل ما يحدث أثناء التدريب وتحويله إلى أرقام وإحصاءات للرياضي الممارس لهذه الرياضة، ما يمكنه من أداء التدريب بطريقة أكثر فعالية وذكاءً، والوصول إلى هدفه بشكل أسرع وتجنب الإصابات أثناء التدريب.

وستقدم شركة فانيسكو أحدث تقنياتها في التحليلات الرياضية وقياس مدى تفاعل الجماهير وتحويلها على أرقام إحصائية، وتعد شركة فانيسكو من أبرز الشركات التي تساعد المؤسسات الرياضية والأندية والرعاة على جذب الجماهير من خلال زيادة التفاعل الرقمي والاحتفاظ بالإيرادات، وتمتلك الشركة أكبر منصة ذكاء صناعي مرتبطة بتطبيقات تواصل اجتماعي وألعاب إلكترونية مباشرة يمكنها قياس التفاعل الشخصي بين الأفراد والمؤسسات.

كما ستكون شركة «ساب» المتخصصة في إدارة الملاعب الذكية وخدمات المشجعين حاضرة في المعرض، وتعد شركة ساب من الشركات العالمية المتطورة في مجال البرمجيات.