مؤتمر دبي للذكاء الاصطناعي يستعرض بطولات الفورمولا

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يستعرض مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي، بطولات الفورمولا إي لسباقات السيارات الكهربائية، وسباقات السيارات ذاتية القيادة وتحدياتها في تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال فعاليات النسخة الأولى من الحدث الأول من نوعه في المنطقة، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، خلال الفترة 14-15 أكتوبر الجاري في قاعة راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

وسيتحدث أليخاندرو طارق عجاج الرئيس التنفيذي لبطولة العالم والمؤسس لسباقات (فورمولا إي)، التي أصبحت أسرع فئة سباقات السيارات نمواً في العالم، ويطلق عليها مستقبل رياضة السيارات، ويركز منظمو هذه البطولة على المميزات، التي تجعلها من البطولات سريعة الانتشار والقبول في المدن المختلفة، وفي مقدمتها أنها تجمع بين قوة المنافسة ومهارة القيادة والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في صناعة السيارات، إلى جانب كونها صديقة للبيئة من خلال عدم وجود انبعاثات سامة وقليلة الضوضاء، لا سيما أنها يمكنها أن تنظم في الشوارع الداخلية للمدن وليس في الحلبات المغلقة فقط.

وولد اليخاندرو عجاج في مدريد، وهو رجل أعمال وسياسي إسباني من أصول جزائرية، حيث بدأ عمله في السياسة مساعداً شخصياً لرئيس الوزراء الإسباني قبل الانتقال إلى مسار الاستثمار السريع مع شريك الأعمال فلافيو برياتور بعد بيع حقوق البث التلفزيوني لسباقات السيارات السريعة (فورمولا 1) في إسبانيا، وبعدها انطلق إلى عالم سباقات السيارات الكهربائية، له شركات متخصصة عدة في مجالات الرياضة والإعلام.

بطولة «روبو ريس»

وسيتم التطرق إلى بطولة جديدة زادت رقعة انتشارها في السنوات الأخيرة هي سباق السيارات ذاتية القيادة (روبو ريس)، التي تعد ميداناً مفضلاً لاستعراض التقنيات الحديثة في مجال صناعة السيارات ذاتية القيادة، وإدخالها في المنافسات تتطلب السرعة والمهارة والدقة، واستعراض تمكن فرق العمل من التكنولوجيا الحديثة في مجال سيارات ذاتية القيادة، التي تعد أول مسابقة رياضية في العالم تجمع بين الفرق البشرية وفرق الذكاء الاصطناعي، ويتحدث عن هذه الرياضة براين بالكومب كبير مسؤولي الاستراتيجية في بطولة العالم للسيارات ذاتية القيادة (روبو ريس).

منصة مفتوحة

وعمد براين إلى إنشاء منصة مفتوحة لدفع الابتكار التكنولوجي ذي الصلة باستخدام رياضة السيارات مسرعاً للبحث والتطوير، ويقود جميع المشاريع الفنية المهمة بدءاً من إنشاء دوائر جديدة إلى أنظمة تتبع السيارات والكاميرات المؤتمتة بالكامل وتطبيق شبكة الوسائط العالمية من فورمولا 1، وعمل أيضاً في شركة لوتس الهندسية في تصميم نظام سلامة المركبات واختباره والتحقق من صحته قبل انضمامه إلى مجموعة فورمولا 1 عام 1997 التي عمل فيها لمدة 16 عاماً، وحصل براين من خلال العمل في مجموعة المشاريع المتخصصة، على براءة اختراع أنظمة الاتصالات الخلوية الأرضية الأولى بين المضمار وسيارات الفورمولا لبيانات الفيديو والصوت والقياس ثنائية الاتجاه، ثم كان مسؤولاً عن تطوير البنية التحتية التقنية وأنظمة التحكم في السباق لجميع دوائر الفورمولا 1 الجديدة بالإضافة إلى تركيبها.

تسجيل

تتواصل عملية التسجيل للراغبين في حضور جلسات وورش عمل المؤتمر ومعرض الشركات من داخل وخارج الدولة ووفق باقة من الاختيارات التي تناسب مختلف الاهتمامات، من خلال الموقع الإلكتروني WWW.DAIS.AE.

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