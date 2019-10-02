رائد صناعة الروبوتات يشارك في مؤتمر دبي للذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يشارك مارك رايبرت أشهر صانع روبوتات في العالم، والبروفيسور كريستيان جوتمان أحد أفضل علماء الذكاء الاصطناعي بالعالم، في النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي، الأول من نوعه في المنطقة، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، يومي 14 و15 أكتوبر الجاري، في قاعة راشد بمركز دبي التجاري العالمي، وسيتحدث رايبرت المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بوسطن ديناميكس التي تقود الصناعة العالمية للروبوتات، عن أهمية الروبوتات في مجال تطوير صناعة الرياضة من خلال التطبيقات الحركية الصحيحة والدقة في تحليل أداء الرياضيين، وتقديم الدعم في مجالات تنظيم الفعاليات الكبرى، وذلك انطلاقاً من خبرته كأبرز رواد صناعة الروبوتات بشكل عام وتميزه عالمياً في مجال الروبوتات الرياضية.

تطوير

وقاد رايبرت عملية تطوير أكثر الروبوتات تقدماً في العالم مثل روبوتات «بيج دوج» و«أطلس» و«سبوت» و«هاندل»، اخترع مارك رايبرت تكنولوجيا التوازن الديناميكي التي تعتمد عليها جميع روبوتات شركة بوسطن ديناميكس التي تمتع روبوتاتها بقدرة على التوازن ويتحرك أغلبها على ساقين أو أربعة، وتستطيع أن تحرك أقدامها بسرعة لدى الانزلاق أو التعرض لدفعة جانبية، ما يسمح لها بالمشي بدون الوقوع حتى في المناطق الخطرة مثل الجليد، ويستلهم مارك شكل وتصميم روبوتاته من القدرات المذهلة للبشر والحيوانات حتى تكون قادرة على التحرك بخفّة وحذر مع تمتعها بالإدراك والذكاء العالي، ومن بين مميزات هذه الروبوتات هي سلوكها الديناميكي الذي يساعد على تعزيز قدرتها على القيام بمهام حقيقية والاعتماد عليها في العالم، ويشغل رايبرت عدة مناصب، من بينها منصب بروفيسور للهندسة الكهربائية وعلوم الحاسوب والروبوتات في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وأسس «ليج لابراتوري»، الذي ساعد على وضع الأسس العلمية للروبوتات عالية الديناميكية.

استراتيجيات

ويشارك في فعاليات المؤتمر أيضاً البروفسور كريستيان جوتمان الذي يعد أحد أفضل علماء الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وعلوم البيانات في العالم، ويتحدث عن تطوير الاستراتيجيات اللازمة لوضع الأسس والقواعد السليمة لبناء خارطة طريق مناسبة للتطوير الذكاء الاصطناعي في مجال الرياضة، ويشغل جوتمان عدة مناصب كبرى منها، المدير التنفيذي للمعهد الاسكندنافي للذكاء الاصطناعي، ورئيس المنظمة العالمية للذكاء الاصطناعي والاتحاد الأوروبي.

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قدم كريستيان جوتمان 4 براءات اختراع في مجال تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والابتكار التي تهدف إلى الوصول إلى آفاق جديدة في تحقيق الرخاء الاجتماعي من خلال التعلم الآلي للأعمال في المؤسسات المختلفة، ويمتلك خبرة واسعة لأكثر من 25 عاماً في العمل بمجال الصناعات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.

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