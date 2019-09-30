الملاكم العالمي كليتشكو يشارك في «دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يتصدر بطل العالم السابق في وزن الثقيل، الملاكم الأوكراني فلاديمير كليتشكو، قائمة المتحدثين في النسخة الأولى من «مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي»، الأول من نوعه في المنطقة، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، خلال الفترة 14-15 أكتوبر المقبل في قاعة راشد بمركز دبي التجاري العالمي، ويعد كليتشو (43 عاماً)، من أفضل الملاكمين في فئة الوزن الثقيل، ولا يزال يحتفظ بنجوميته الطاغية، وحضوره الكبير، رغم اعتزاله الملاكمة، بفضل مسيرته الاحترافية الحافلة بالعديد من الألقاب والإنجازات التي استمرت لمدة 21 عاماً تقريباً، ويتحدث كليتشكو خلال اليوم الأول من المؤتمر، في الجلسة التي تضم عدداً من نجوم الرياضة العالمية. دور ريادي

ويؤكد مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي، على الدور الريادي لدولة الإمارات بالمنطقة، في تعزيز وتشجيع الذكاء الاصطناعي الرياضي، حيث يشهد المؤتمر أكبر تجمع للمستثمرين في هذا المجال، وتقنية التعلم الآلي، ومن بينهم رؤساء الاتحادات الرياضية، المستثمرين الرئيسين في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مسؤولين عن إدارة الصناعة الرياضية، ومساهمين في هذا المجال، وأفضل العقول والخبراء في العالم في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلي لصناعة الرياضة، كما يشارك عدد كبير من صناع القرار في الرياضة العالمية، ومستثمرين في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الرياضي، ووزراء الذكاء الاصطناعي حول العالم، ونجوم رياضيين دوليين ومفكرين أكاديميين، حيث يعمل الجميع على تنمية قدرات الجيل القادم في مجال الذكاء الاصطناعي، من أجل مستقبل أفضل للعمل الرياضي.صورة متكاملة

ويقدم المؤتمر صورة متكاملة عن قدرة الذكاء الاصطناعي في تعزيز كافة جوانب صناعة الرياضة العالمية، وسيكشف المعرض عن أحدث التقنيات الذكية الخاصة بهذا المجال، وأحدث التجارب العالمية الناجحة في استثمار الذكاء الاصطناعي لتطوير القطاع الرياضي، والتي أثبتت جدارتها في تحسين مستوى أداء الرياضيين، من خلال تحليل أكبر قدر من البيانات لأداء اللاعبين والفرق، وتقديم أفضل المؤسسات والشركات التي تقود السباق العالمي في الذكاء الاصطناعي.