ناشئو الإمارات أبطال عالمية أبوظبي للجوجيتسو

المصدر: Ⅶ أبوظبي- محمد محسن Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

واصلت عالمية أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو والتي تقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تألقها في ختام منافسات الناشئين أمس على صالة مبادلة آرينا بالعاصمة أبوظبي. وعانق ناشئو الإمارات المجد وتوجوا بـ68 ميدالية ملونة، شملت 15 ذهبية، و19 فضية، و34 برونزية. وحلت كازاخستان في المركز الثاني 52 ميدالية ومنها 14 ذهبية، و14 فضية، و24 برونزية، فيما حلت روسيا في المركز الثالث 42 ميدالية بـ15 ذهبية، و11 فضية، و16 برونزية.

وجرت المنافسات للناشئين من أعمار 10 وإلى 17 عاماً، من 54 دولة ويمثلون 159 أكاديمية الأمر الذي يؤكد المكانة الدولية الرفيعة التي أصبحت تحتلها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو. وتنافس اللاعبون في 975 مباراة ضمن 77 فئة مختلفة تتضمن الحزام الرمادي والأصفر والبرتقالي والأخضر والأزرق في أبوظبي التي تمثل الموطن العالمي لرياضة الجوجيتسو.

وتنطلق اليوم منافسات الأساتذة كفعالية مستقلة للمرة الأولى، وسيتنافس ضمنها الرياضيون من حملة الحزام الأسود والبني والبنفسجي والأزرق، ممّن هم فوق سن الثلاثين، ضمن أكثر من 700 نزال تتوزع على عدد من فئات الأوزان.

حضور

وضمّت قائمة أبرز الشخصيات التي تابعت منافسات بطولة الناشئين في يومها الثالث الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان، عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين المحلي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، منصور الظاهري، وسميرة الرميثي، ويوسف البطران أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والمدير التنفيذي للاتحاد فهد علي الشامسي.

من جانبه، ثمن الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقال: هذه الرعاية الكريمة من شأنها تعزيز تطور رياضة الجوجيتسو على المستويين المحلي والآسيوي والدولي، حتى أصبحت أبوظبي عاصمة الجوجيتسو وصانعة القرار، وهذا الأمر لم يأتِ من فراغ بل شمله اهتمام وتوجيهات سموه حتى لكافة تفاصيل اللعبة.

وأوضح أن فوز فتيات الإمارات بـ105 ميداليات في المركز الأول يؤكد أننا نمتلك قاعدة ذهبية تصقلها السنوات بالخبرات والتحدي اللازم.

وأضاف الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان: دولة الإمارات وعاصمتها أبوظبي أصبحت رقماً صعباً في استضافة أكبر الأحداث الدولية، وتأتي عالمية أبوظبي استكمالاً لهذا النهج.

ولا شك في أن الجميع تغمره السعادة سواء مسؤولين أو أسراً عندما يتوج لاعبونا ولاعباتنا بالمراكز الأولى، ما يبرهن على أننا نمتلك جيلاً ذهبياً، موضحاً أن ارتفاع منتسبي الجوجيتسو على المستوى المحلي والذي سجل 140 ألف لاعب ولاعبة لم يأتِ من فراغ بل من عمل دؤوب لاتحاد الجوجيتسو وبالتعاون مع الأطراف المعنية، والأسرة الإماراتية تمتلك الثقافة والقدرة الكافية لأن تضع أبناءها على الطريق الرياضي الصحيح.

وأوضح الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان أن دولة الإمارات تمتلك أبطالاً ينافسون نجوم العالم، وأضاف: أعتقد أن النتائج إيجابية، مع المستويات اللافتة التي يقدمها أبطال الإمارات خلال الأيام الثلاثة الماضية للبطولة والتي شملت مهرجان الصغار، والناشئين والناشئات، بالإضافة إلى البارا جوجيتسو. وأبان أن ارتفاع عدد ممارسي الدولة إلى 140 رياضياً يبرهن على أن المستقبل القريب سيكون لهذه القاعدة القوية من الأبطال.

محمد الظاهري رئيساً للجنة المنظمة لنسخة 2020

عقد مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو اجتماعاً أمس في مقر مبادلة آرينا، تم خلاله توزيع المهام، استعداداً للبطولات المقبلة، وأجندة الموسم الجديد، وترأس الاجتماع عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحاد النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، ونائب رئيس الاتحاد محمد سالم الظاهري، وأعضاء مجلس الإدارة يوسف البطران، سميرة الرميثي، منصور الظاهري، وفهد علي الشامسي المدير التنفيذي.

وقرر اجتماع مجلس الإدارة تولي نائب رئيس الاتحاد محمد سالم الظاهري، رئاسة اللجنة المنظمة، لعالمية أبوظبي 2020 والإعداد للبطولة بعد انتهاء منافسات النسخة الجارية.

وأوضح فهد علي، أنه تم خلال الاجتماع اعتماد مشاركة المنتخبات الوطنية في البطولات الدولية والقارية المقبلة وخطط الإعداد لها، وأولاها بطولة آسيا التي تقام في منغوليا خلال شهر يوليو المقبل، وبطولة العالم للشباب والرجال في نوفمبر المقبل بأبوظبي ودورة الألعاب الآسيوية في الصين 2022.

وأضاف: تم تكليف يوسف البطران إعداد أجندة الموسم الجديد والتي تشمل البطولات المحلية والدولية، ومعسكرات إعداد المنتخبات الوطنية، والإعداد لاجتماع الاتحاد الدولي للجوجيتسو والذي سيعقد بصالة مبادلة آرينا على هامش النسخة الحادية عشرة لبطولة أبوظبي العالمية يومي 26 و27 أبريل الجاري، والإعداد لزيارة الوفد الصيني، للتعرف على استعدادات بكين لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2022، والتي ستكون لعبة الجوجيتسو ضمن برنامجها بمشاركة 42 دولة آسيوية أول مرة في تاريخ الدورة.

وواصل الشامسي: تمت مناقشة الاقتراحات التي سيتقدم بها اتحاد الإمارات في اجتماع الاتحاد الآسيوي التي ستعقد في منغوليا على هامش البطولة الآسيوية في يوليو المقبل، والإعداد لزيارة وفدي السعودية والبحرين للدولة للاطلاع على تجربة الاتحاد في تنظيم البطولات الدولية والقارية، مشيراً إلى اعتماد ميزانية الموسم المقبل، للاتحاد ومناقشة بعض اللوائح الفنية والتنظيمية وتقييم مشاركات المنتخبات الوطنية في الموسم الحالي، والتي يسعى الاتحاد إلى تطويرها ووصولها إلى أعلى المستويات، منوهاً إلى أن مجلس إدارة الاتحاد حرص على زيادة برامج التوعية وخاصة في ما يتعلق بالمنشطات، وبحث مختلف الشراكات العالمية على مستوى البرامج الفنية والتدريبية والإعلامية والتنظيمية.

بادريق: الترويج للبطولة وراء المشاركة السعودية

تعد عالمية أبوظبي فاتحة خير على اللاعب السعودي هاشم بادريق، حيث إن علاقته بالجوجيتسو ترجع إلى 6 أشهر فقط، وقد شارك في البطولة عن أكاديميته الخاصة «الأبطال الأسطوريون».

وقال بادريق: عرفت عن البطولة من خلال الحملة الترويجية التي شجعت اللاعبين السعوديين على المشاركة في عالمية أبوظبي، كما أنه سمع عنها كثيراً من المدربين وأهميتها على صعيد صقل مهارات اللاعب، كذلك علم بصعوبة منافساتها، ولذلك استعد لها جيداً، لكن لقلة الخبرة اكتفى بالبرونزية، معتبراً هذا الحصول على المركز الثالث بداية جيدة، في ظل المستويات القوية التي صادفها.

وأضاف: إن الجوجيتسو في المملكة العربية السعودية في تصاعد، وهناك اهتمام كبير بهذه اللعبة، معتقداً أن المستقبل القريب سيشهد طفرة في رياضة الجوجيتسو بالنسبة للسعودية، حيث فتحت العديد من الأكاديميات أبوابها للراغبين في ممارسة هذه الرياضة، والتي بطبيعة الحال تتميز بها الإمارات، حيث تنظم كبرى البطولات على أرضها، بالإضافة إلى بطولات أخرى دولياً، وقد شاهد مستويات متقدمة من شباب الإمارات.

وأوضح أنه سعيد بالمجيء المرة الأولى إلى أبوظبي، وأنه أعجب كثيراً بروعة التنظيم، وبالتأكيد سيعود إلى بلاده ولديه الرغبة في مواصلة مشوار الجوجيتسو والذي بدأه من أبوظبي.

ليبيريو: أبوظبي أيقونة الجوجيتسو

زار الأسطورة الجوجيتسو البرازيلي ريكاردو ليبيريو، أول بطل في العالم للجوجيتسو فوق 100 كجم نسخة 1996 مبادلة أرينا اليوم لحضور جانب من منافسات الناشئين. وأبدى ليبيريو إعجابه بالمستوى العالمي الذي وصلت إليه الجوجبتسو في أبوظبي، مؤكداً أن العاصمة أصبحت تتبوأ مكانة ريادية ضمن الخارطة العالمية للرياضة، لافتاً إلى أنها تمثل مستقبل الجوجيتسو.أبوظبي ـ البيان الرياضي

الرئيس الأنغولي يهنئ مواطنيه

وجه الرئيس الأنغولي جواو لورنسو تهنئة خاصة عبر موقع فيسبوك لمواطنته كيريانا نيتو البالغة من العمر سبع سنوات، والفائزة بالميدالية الذهبية في فئة الحزام الأصفر وزن 28 كجم ضمن بطولة أبوظبي العالمية للناشئين في الجوجيتسو.

كما حصل كل من رفائيل جيسوس ويورا أتيد الأنغوليين على ذهبيتين في منافسات بطولة أبوظبي العالمية للناشئين.أبوظبي - البيان الرياضي

تألق أنجال سعيد بن حمدان

شارك الشيخ محمد بن سعيد بن حمدان آل نهيان، والشيخ ذياب بن سعيد بن حمدان آل نهيان، والشيخ حمدان بن سعيد بن حمدان آل نهيان في منافسات اليوم الثاني من بطولة أبوظبي العالمية للناشئين في الجوجيتسو 2019 ما أضفى أجواء رائعة من الحماس على المنافسات. وتعكس مشاركتهم في البطولة الاهتمام الكبير الذي يوليه جميع أبناء الإمارات للجوجيتسو. أبوظبي - البيان الرياضي