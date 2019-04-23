سيف المنصوري: 5 ذهبيات في عاصمة الجوجيتسو

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان الرياضي

ترجع قصة سيف المنصوري لاعب أكاديمية كوماندو جروب في الجوجيتسو، إلى خمس سنوات، حيث التحق بأكاديمية كوماندو جروب، إحدى الأكاديميات الخاصة في أبوظبي، وقد شارك للمرة الخامسة على التوالي في عالمية أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، والمدهش أنه حقق في كل نسخة الميدالية الذهبية، بالإضافة إلى مشاركات خارجية في الجراند سلام.

وخاض المنصوري، 14 عاماً، منافسات أمس للناشئين للحزام الأخضر، وحصل على الذهبية الخامسة، وقال لقد تفاجأت بالمستويات، فالجميع جاء وخلفه إنجازات خلال الموسم وفق معايير اختيار الاتحاد، لكني وفقت في حسم الفوز على المنافسين، بالتركيز العالي، وتنفيذ الحركات الصحيحة، مستحضراً خبراتي، والحصص التدريبية التحضيرية قبل انطلاق البطولة.

وعن سبب تفضيله أكاديمية خاصة، وعدم الالتحاق بالأندية، قال سيف المنصوري: والدي يعمل في أكاديمية كوماندو جروب، وهو الذي شجعني على الاستمرارية، حيث إنني في بادئ الأمر لم أكن أفهم القوانين، لكن مع مرور الوقت وجهد المدرب، فهمت شيئاً فشيئاً القوانين، وتنفيذ الحركات الصحيحة، وقد كانت الذهبية الأولى قبل خمس سنوات فاتحة خير، لأنها منحتني الاستمرارية.

وأوضح سيف المنصوري أنه دائماً يحب المشاركات في منافسات الجوجيتسو، لأنه يعتبرها أسلوب حياة، كما أن الحظ يحالفه في كل نسخة، ويتوج بالذهبية، ولذلك، فإنه دائماً سعيد، وهناك نوع من الألفة والترابط مع الجوجيتسو.