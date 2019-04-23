بورجيس: مستويات شباب الإمارات في تصاعد

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

سجل البرازيلي راين بورجيس حضوره في البطولة وتوج بالميدالية الذهبية، وهي المشاركة الأولى له، وقال اللاعب البرازيلي: العب الجوجيتسو منذ سنوات، وشاهدت مستويات فنية عالية في البطولة، وأعتقد أن السبب الرئيس هو العدد الكبير المشارك، بالإضافة إلى الاستعدادات الجيدة، وطموح اللاعبين والأكاديميات التي ينتمون إليها في تحقيق إنجاز.

وأضاف: أعتقد أن مستوى شباب الإمارات في تصاعد، نظراً لوجود عدد كبير من المدربين البرازيليين في الإمارات، بالإضافة إلى اهتمام الإمارات الكبير بهؤلاء اللاعبين وتوفير البيئة الخصبة لتميزهم، مشيراً إلى أن الجوجيتسو يحظى باهتمام كبير في البرازيل، من خلال أكاديميات خاصة ترعى اللعبة، كما أوضح أن عالمية أبوظبي ملتقى للمدارس العالمية للعبة حيث تجمع المدارس البرازيلية واليابانية، بالإضافة إلى دول أخرى آسيوية وأوروبية، وصلت إلى مرحلة متطورة في اللعبة.