محمد بن راشد ومحمد بن زايد ومحمد بن سلمان وضيوف الدولة يشهدون ختام سباق الفورمولا 1

المصدر: أبوظبي - وام

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية، أمس، بحضور رؤساء الوفود من الدول الشقيقة والصديقة ضيوف الدولة، وسمو أولياء العهود والشيوخ، منافسات جولة أبوظبي لبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 في موسم 2018 جائزة الاتحاد للطيران الكبرى، وذلك على مضمار حلبة مرسى ياس في أبوظبي.

محمد بن راشد مرحباً بضيوف الدولة بحضور سلطان السبوسي

محمد بن زايد مصافحاً مسعود برزاني

كما حضر ختام المنافسات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل في أبوظبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة.

محمد بن سلمان في لقطة تذكارية مع زايد ومحمد بن عبدالله بن زايد وزايد بن نهيان بن زايد

حمدان بن محمد ونهيان بن مبارك وراشد بن حمدان آل نهيان

عبدالله بن زايد وعادل الجبير

حمدان بن زايد في حديث مع خليفة بن طحنون

ضيوف الدولة

فيما شهد السباق كل من: ضيوف الدولة.. رستم مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان الروسية، ورمضان قاديروف رئيس جمهورية الشيشان، وفيكتور لوكاشينكو مساعد رئيس جمهورية بيلاروسيا لشؤون الأمن القومي، وعادل الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وهيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة في سلطنة عمان، وخالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني العماني، ومسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان العراق السابق، وجيمس أليكس مايكل رئيس جمهورية سيشل السابق، وجين تود رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «FIA»، وبوغدان أوريسكو مستشار رئيس رومانيا للسياسة الخارجية، وجون بول ادام وزير الصحة في جمهورية سيشل، والملك خوان كارلوس ملك مملكة إسبانيا السابق وابنته الأميرة كرستينا، وعبدالغني زعلان وزير الأشغال العمومية والنقل في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والأميرة شارلين حرم أمير إمارة موناكو.

منصور بن زايد خال حضوره الجولة الختامية بحضور سلطان الجابر

ذياب بن محمد بن زايد وراشد بن حمدان آل نهيان

طحنون بن زايد وهيثم بن طارق

عمر بن زايد وسعيد بن مكتوم

خالد بن محمد بن زايد وخلدون المبارك

حفل رائع

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد حضر إلى نقطة انطلاق سيارات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 «أبوظبي 2018» معلناً بدء انطلاق سباق الجولة الختامية لموسم 2018 بعد عزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

رافق سموه إلى موقع إطلاق إشارة بداية السباق الختامي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وتمكن المتسابق لويس هاميلتون سائق مرسيدس البريطاني من الفوز في جولة سباق أبوظبي، حيث قام سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، بتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

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